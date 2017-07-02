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02 Temmuz 2017 20:58

Atilla, Tetik ve Özdoğan Ailesinin Düğün Törenine Katıldı

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, ilçe sakinlerinden Tetik ve Özdoğan ailesinin düğün törenine katıldı.

Atilla, Tetik ve Özdoğan Ailesinin Düğün Törenine Katıldı

02 Temmuz 2017 20:58


Seydo Atilla Mahallesinde düzenlenen düğün mevlit’ine katılan Atilla, Ayşe ve İbrahim Halil çiftine ömür boyu mutluluklar diledi. Düzenlenen düğün mevlit’ine Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla’nın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Abbas Deniz, Adnan Daşkıran, Ak Parti Ceylanpınar İlçe Başkanı Ahmet Güntekin ve Belediye meclis üyeleri katıldı.


Mevlit yemeğinin ardından açıklamalarda bulunan Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla,’’Bugün Ceylanpınar’da Tetik ve Özdoğan ailesinin düğün merasimine katıldık. Kızımız Ayşe, İbrahim Halil’in izdivacını bugün gerçekleştiriyoruz. Allah hayırlı uğurlu etsin darısı tüm bekar kardeşlerimizin üzerine olsun. Allah iki cihan saated versin bu evli çiftlerimize rabbim hayırlı evlatlar nasip eylesin. Vatanına milletine ailesine hayırlı evlatlar nasip etsin. Tetik ve Özdoğan ailelerinin mutlu gününde yanlarında olmak bizler için bir şereftir. Allah muaffak etsin hayırlı uğurlu olsun’’dedi.


Tetik ve Özdoğan aileleri ise Başkan Atilla’nın teşriflerinden dolayı kendisine teşekkür etti.




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