AVM de Sema gösterisi

Sosyal ve kültürel aktiviteleri ile kentin çekim merkezi olan Piazza AVM, konuklarına manevi bir gösteri sundu. Ramazan’ın manevi atmosferini bir ay boyunca ziyaretçilerine birbirinden renkli etkinliklerle yaşatan AVM’de gerçekleştirilen sema gösterisi de yoğun ilgi gördü.

Sema gösterisi, küçükten büyüğe tüm izleyenlerin beğenisini kazandı. Piazza ziyaretçileri, tasavvuf müziği eşliğindeki sema gösterisini gözlerini kırpmadan izledi.

Giydikleri "Tennure" ismi verilen kıyafetleri, hırkaları, başlarındaki sikkeleri ile dengelerini hiç bozmadan dönen semazenler, yüzlerce ziyaretçiye duygu dolu dakikalar yaşattı.

Mevlana ile özdeşleşen sema gösterisinde, her hareketleri, hatta giysileri bile derin anlamlar ifade eden semazenler, gösteri sonunda izleyenlerden büyük alkış aldı.