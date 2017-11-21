Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger başkanlığında Şanlıurfa’ya gelen 24 ülkenin büyükelçisi, Valilik ile Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

İlk önce Şanlıurfa Valiliğini ziyaret eden heyet, Vali Abdullah Erin ile görüştükten sonra Büyükşehir Belediyesine geçti. Belediye Başkanı Nihat Çiftçi tarafından karşılanan Delegasyon Başkanı Berger ve büyükelçiler Şanlıurfa’da olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.

Heyetin ziyaretini değerlendiren Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Şanlıurfa’nın bir hoşgörü, kültür ve tarih şehri olduğunu belirterek, "Büyükelçiler, bugün olan ziyaretlerinde Şanlıurfamızın kültürel anlamda nasıl zengin bir ile sahip olduğunu kendileri de gözlemliyorlar. Şanlıurfa misafirperver bir şehir. Özellikle Suriyeli misafirlerimiz konusunda onları en iyi şekilde ağırlıyoruz. Büyükelçilerimizin ziyaretleri de buradan gönülden gönüle, kalpten kalbe bir köprü olduğunu düşünüyorum" dedi.

Şanlıurfa, Türkiye ile AB arasında önemli bir yer

Şanlıurfa’nın tarih ve kültür anlamında çok zengin bir mozaiği içerisinde bulundurduğunu dile getiren AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ise "Öncelikle sıcak karşılama için teşekkür ederim. Başkanın da dediği gibi Şanlıurfa çok zengin bir şehir. Tüm bu güzellikleri bir anda göremeyeceğimiz bir daha geleceğiz. Şanlıurfa aslında Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişki açısından çok önemli bir yer. Şanlıurfa’da ortaklaşa bir çok güzel projeler yürüttük. Başkanın özellikle kültür ve tarihe odaklanması bizim de özellikle desteklemek istediğimiz konular. Eminim ki özellikle gelecek yıl Avrupa Miras Yılı münasebetiyle bu tür projeleri daha çok yapmak mümkün olacak. Ayrıca Suriyeli misafirler konusunda özellikle belediyelerde desteklemek istediğimiz alanlar var. Belediyeler savaştan yıkılmış bir ülkeden gelen bu kadar insana hizmet konusunda yükün en fazlasını yüklenen yerler" diye konuştu.

Büyükelçilere Suriyeli sığınmacılara yönelik çalışmaları anlattı

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Berger ile büyükelçilere, Suriyeli sığınmacılara yönelik yapılan hizmetleri anlattı. Sunumda alt ve üst yapı hizmetlerinden sosyal entegrasyon uygulamalarına kadar her türlü detaya yer veren Başkan Çiftçi, "Biz, yerel yönetim olarak misafirlerimiz için en iyi hizmeti sunmayı amaçlıyoruz" dedi.

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar ise büyükelçileri 12 bin yıllık tarihi olan Şanlıurfa’da ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Sunumun ardından belediyenin çalışmalarını takdirle karşıladıklarını vurgulayan büyükelçiler, Suriyeli sığınmacılara yaklaşımlarından dolayı başta Başkan Çiftçi olmak üzere tüm Şanlıurfa halkına teşekkür etti.

Berger ve büyükelçiler ziyaretin ardından Büyükşehir Sergi Salonunda Suriyeli ressamların resim sergisini gezdi.