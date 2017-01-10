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10 Ocak 2017 10:02

Ayakkabı hırsızı caminin kamerasına yakalandı

Ayakkabı hırsızı caminin kamerasına yakalandı

10 Ocak 2017 10:02

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde camiye giren hırsızın, cemaatin namazda olduğu sırada ayakkabı çaldığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Olay Gülabibey mahallesindeki İhlasiye Caminde sabah namazında meydana geldi. İddiaya göre, hırsızlık amacıyla gelen ve kimliği henüz tespit edilemeyen bir hırsız, ilk etapta ayakkabıları kontrol ediyor. Ardından pencereden cemaatin namazda olduğuna emin olunca yeniden ayakkabılara yönelen şahıs, çevreyi kontrol ettikten sonra gözüne kestirdiği botları montunun içine koyarak uzaklaşıyor.
Bir süre sonra yeniden camiye gelen aynı şahıs rafta olan ayakkabıyı kontrol ediyor. Ayakkabıyı beğenmeyerek yerine koyan hırsız, yerde duran kundurayı inceliyor. Daha sonra kundurayı boynundaki atkının altına koyan kimliği belirsiz hırsız, hızlı adımlarla kameranın açısından çıkıyor.
Namazın ardından çıkışta ayakkabılarını bulamayan cemaat, imam ile birlikte güvenlik kamerasını kontrol edince ayakkabılarının çalındığını fark ediyor. Polise giderek şikâyetçi olan cemaat, hırsızın daha önce camiye dilenmeye gelen bir Suriyeli olduğunu düşündüklerini belirtti.
Görüntüleri inceleyen polis hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma başlattı.



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