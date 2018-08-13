Aydilge Şanlıurfa’da coştu coşturdu

Özel bir televizyon kanalında büyük ilgi gören “Kiralık Aşk” dizisinin jenerik şarkısı olan “Sen misin ilacım” gibi birçok eseri hit olan Aydilge, AVM’nin Buz Pistinde verdiği akustik konserde, adeta yerinde duramadı. Sahneyi bir baştan diğer başa koşarak dolaşan Aydilge, sevenlerinin uzattığı elleri geri çevirmedi. İzleyenlerin ellerine dokunmak için birbirleriyle yarıştığı ünlü popçu, bol bol alkış aldı.

Eşi Utku Barış Andaç’ın da kemanıyla yer aldığı ekibi ile tüm şarkılarını canlı okuyan Aydilge’ye izleyenler de eşlik etti. Tüm şarkılarını ezbere okuyan sevenlerine teşekkür eden Aydilge, “Şanlıurfa çok sıcak ama insanları daha da sıcak. Şarkılarımı bu kadar başarıyla seslendirmeniz beni çok mutlu etti” dedi.

Bir saati aşkın süre sahnede kalan Aydilge, kendi eserlerinin yanı sıra aradan yıllar geçse de unutulmayan duygu yüklü şarkılara da yer verdi. Karadeniz türkülerini de başarıyla seslendiren ünlü popçu, “Sorma ne haldeyim, “Yıldızların Altında”, “Her Şeyi Yak” ve “Cesaretin Var Mı Aşka” adlı eserleri seslendirirken, duygu seli yaşattı.

Yaralı kalplerden de söz eden Aydilge, birçok insanın aşk ilişkilerinde hayal kırıklığı yaşadığını belirterek, “Şükürler olsun ki ben gönlümün sahibini buldum” dedi. Ekibinde kemanı ile kendisine eşlik eden eşi Utku Barış Andaç’ı izleyenlerle tanıştıran Aydilge, büyük alkış aldı.

“Kendi Yoluma Gidiyorum”, “Yalnızlıkla Yaptım”, “Küçük Şarkı Evreni”, “Sobe” ve “Kilit” gibi bir çok eserleriyle sevenlerinin gönlünde bir kez daha taht kuran Aydilge, konser sonrasında gazetecilerin sorusu üzerine yaptığı açıklamada, yeni bir dizi müziği projesinin olabileceğini söyledi. Aydilge, ancak her diziye de müzik yapmayacağını belirterek, “Bu yılki yaz dizileri tutulmadı. Ben eğer bir dizi müziği yapacaksam en az ‘Kiraz Mevsimi’ ve ‘Kiralık Aşk’ın müziği kadar başarılı olmalı” diye konuştu.

Aydilge, izleyenlerin yoğun tezahüratları nedeniyle “Sen misin ilacım” adlı eseri ikinci kez seslendirdikten sonra konserini sonlandırdı. Aydilge, ilk fırsatta Şanlıurfa’ya tekrar gelmek istediğini söyledi.