Diğer
Kategoriler
23 Aralık 2016 13:37

Ayhan Gazeteci-Yazar Yavuz Donat’ı ağırladı

Ayhan Gazeteci-Yazar Yavuz Donat’ı ağırladı

23 Aralık 2016 13:37

Şanlıurfa’nın Akçakale İlçe Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, Gazeteci-Yazar Yavuz Donat’ı makamında konuk etti. Bölgenin sorunları hakkında uzun uzun sohbet eden Ayhan ve Donat, güncel konular üzerine bilgi alışverişinde bulundular.
Şanlıurfa’ya yılda 2-3 defa geldiğini belirten Donat, her gelişinde Akçakale’ye de mutlaka uğradığını söyledi. Bu bölgenin çok iyi bildiği, tanıdığı bir bölge olduğunun altını çizen Donat, “Yıllarca bu bölgeye rahmetli Süleyman Demirel ile geldim. Birkaç defa Turgut Özal ile, bir defa da Erdal İnönü ile geldim. Her gelişimde bölgeyi daha gelişmiş, daha kalkınmış, daha büyümüş görüyorum” dedi.
“Yeni nesil bu bölgenin eski halini bilmez” diyen Yavuz Donat, “Bu bölgede, içerisine insan girecek şekilde çatlamış topraklar vardı. Bölge henüz suyla tanışmamıştı. Şimdi Şanlıurfa tünelleri yapılınca, Atatürk Barajı yapılınca bölge tamamen değişti. Sağ olsun Belediye Başkanımız Abdülhakim Ayhan bizleri misafir etti, biraz sohbet ettik. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. En kısa zamanda tekrar geleceğim” dedi.
“Burası batıdan bakınca farklı görünüyor”
Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Yavuz Bey, Akçakale’yi, Şanlıurfa’yı çok iyi biliyor. Anlattıklarından da bunu görüyoruz. Kendisine ben ‘yaşayan tarih’ diyorum. Erdal İnönü, Süleyman Demirel, Turgut Özal gibi duayen siyasetçilerden bahsetti. Kendilerinden öğreneceğimiz çok şey var” ifadelerini kullandı.
Akçakale’nin sınır ilçesi olduğunu ve nüfusu kadar Suriyeli’yi misafir ettiğini vurgulayan Ayhan, “Sıkıntılarımızı Yavuz Bey’le paylaştık. Şanlıurfa’yı sürekli kaleminden eksik etmemesini istiyoruz. Çünkü Batı’dan burası daha farklı görünüyor. İsterim ki Batı’da yaşayan vatandaşlarımız gelip Şanlıurfa’yı yerinde görsünler. Allah’a şükür bizim bölgede terörle ilgili hiçbir sıkıntı yok. Ama sürekli basında terörle anılıyoruz. Ama tekrardan ziyaretlerinden dolayı Yavuz bey’e teşekkür ediyorum” diye konuştu.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
11
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    11°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    11°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    11°C
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    9°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç