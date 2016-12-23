Ayhan Gazeteci-Yazar Yavuz Donat’ı ağırladı

Şanlıurfa’nın Akçakale İlçe Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, Gazeteci-Yazar Yavuz Donat’ı makamında konuk etti. Bölgenin sorunları hakkında uzun uzun sohbet eden Ayhan ve Donat, güncel konular üzerine bilgi alışverişinde bulundular.

Şanlıurfa’ya yılda 2-3 defa geldiğini belirten Donat, her gelişinde Akçakale’ye de mutlaka uğradığını söyledi. Bu bölgenin çok iyi bildiği, tanıdığı bir bölge olduğunun altını çizen Donat, “Yıllarca bu bölgeye rahmetli Süleyman Demirel ile geldim. Birkaç defa Turgut Özal ile, bir defa da Erdal İnönü ile geldim. Her gelişimde bölgeyi daha gelişmiş, daha kalkınmış, daha büyümüş görüyorum” dedi.

“Yeni nesil bu bölgenin eski halini bilmez” diyen Yavuz Donat, “Bu bölgede, içerisine insan girecek şekilde çatlamış topraklar vardı. Bölge henüz suyla tanışmamıştı. Şimdi Şanlıurfa tünelleri yapılınca, Atatürk Barajı yapılınca bölge tamamen değişti. Sağ olsun Belediye Başkanımız Abdülhakim Ayhan bizleri misafir etti, biraz sohbet ettik. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. En kısa zamanda tekrar geleceğim” dedi.

“Burası batıdan bakınca farklı görünüyor”

Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Yavuz Bey, Akçakale’yi, Şanlıurfa’yı çok iyi biliyor. Anlattıklarından da bunu görüyoruz. Kendisine ben ‘yaşayan tarih’ diyorum. Erdal İnönü, Süleyman Demirel, Turgut Özal gibi duayen siyasetçilerden bahsetti. Kendilerinden öğreneceğimiz çok şey var” ifadelerini kullandı.

Akçakale’nin sınır ilçesi olduğunu ve nüfusu kadar Suriyeli’yi misafir ettiğini vurgulayan Ayhan, “Sıkıntılarımızı Yavuz Bey’le paylaştık. Şanlıurfa’yı sürekli kaleminden eksik etmemesini istiyoruz. Çünkü Batı’dan burası daha farklı görünüyor. İsterim ki Batı’da yaşayan vatandaşlarımız gelip Şanlıurfa’yı yerinde görsünler. Allah’a şükür bizim bölgede terörle ilgili hiçbir sıkıntı yok. Ama sürekli basında terörle anılıyoruz. Ama tekrardan ziyaretlerinden dolayı Yavuz bey’e teşekkür ediyorum” diye konuştu.