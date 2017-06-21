Ayhan, Kadir Gecesini kutladı

Ayhan, yayınladığı mesajda, Kadir Gecesinin on bir ayın sultanı Ramazan ayının içerisinde saklı, bin aydan daha hayırlı mübarek bir gece olduğunu belirtti.

Ramazan ayını geride bırakmanın hüznünü ve Kadir Gecesi’ne ulaşmanın sevinç ve mutluluğunu bir arada yaşadıklarını ifade eden Ayhan, mesajında şu ifadelere yer verdi,“Ramazan ayının manevi iklimi, Kadir Gecesi ile zirveye ulaşmakta ve bayram sevinci ile taçlanmaktadır. Ramazan ayı sevgi ve kardeşliğin pekiştiği bir aydır. Kadir Gecesi de bin aydan daha hayırlı bir gece olup, aynı zamanda müminler için bir fırsattır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta ülkemiz ve gönül coğrafyamız olmak üzere bütün İslam aleminin mübarek Kadir Gecesini en kalbi duygularımla kutluyor, bu anlamlı gecenin, tüm insanlığın kardeşliğine ve huzuruna vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum”