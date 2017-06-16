Ayhan meclis üyeleri ve muhtarlarla iftarda buluştu

Açık alanda gerçekleşen iftar programına, Akçakale Belediyesinin 25 meclis üyesi ile 115 mahalle muhtarı katıldı. Ayhan, program öncesi konuklarını, iftar sofrasının kurulduğu alanın girişinde tek tek karşıladı.

Ezanının okunmasıyla misafirler, dualar eşliğinde oruçlarını açtı. Ayhan, ülkenin birliği ve dirliği için duaların edildiği programda, masaları dolaşarak misafirleri ile sohbet etti.

Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, en yakın çalışma arkadaşları olan meclis üyeleri ve muhtarlarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Birlik, beraberlik, yardımlaşma ve paylaşma ayı olan bir Ramazan’ı daha geride bırakıyoruz. Allah tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri kabul etsin. Bu vesileyle, bir hafta sonra kutlayacağımız Ramazan Bayramının da tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum, ailenizle, sevdiklerinizle nice sağlıklı bayram günlerine ulaşmanızı temenni ediyorum” dedi.