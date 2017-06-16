Diğer
Kategoriler
16 Haziran 2017 13:38

Ayhan meclis üyeleri ve muhtarlarla iftarda buluştu

Şanlıurfa’nın Akçakale İlçe Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, meclis üyeleri ve mahalle muhtarları ile iftarda bir araya geldi.

Ayhan meclis üyeleri ve muhtarlarla iftarda buluştu

16 Haziran 2017 13:38


Açık alanda gerçekleşen iftar programına, Akçakale Belediyesinin 25 meclis üyesi ile 115 mahalle muhtarı katıldı. Ayhan, program öncesi konuklarını, iftar sofrasının kurulduğu alanın girişinde tek tek karşıladı.


Ezanının okunmasıyla misafirler, dualar eşliğinde oruçlarını açtı. Ayhan, ülkenin birliği ve dirliği için duaların edildiği programda, masaları dolaşarak misafirleri ile sohbet etti.


Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, en yakın çalışma arkadaşları olan meclis üyeleri ve muhtarlarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Birlik, beraberlik, yardımlaşma ve paylaşma ayı olan bir Ramazan’ı daha geride bırakıyoruz. Allah tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri kabul etsin. Bu vesileyle, bir hafta sonra kutlayacağımız Ramazan Bayramının da tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum, ailenizle, sevdiklerinizle nice sağlıklı bayram günlerine ulaşmanızı temenni ediyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
34
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    34°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    34°C
ŞANLIURFA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 22 RAMEZÂN 1438
  • 17 Haziran 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :02:53
  • Güneş :04:58
  • Öğle :12:36
  • İkindi :16:29
  • Akşam :19:55
  • Yatsı :21:43
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!