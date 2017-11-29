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29 Kasım 2017 14:59

Ayhan, Mevlid Kandilini kutladı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçe Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, yayımladığı mesajda, Mevlit Kandilini kutladı.

Ayhan, Mevlid Kandilini kutladı

29 Kasım 2017 14:59


Başkan Ayhan, yayımladığı mesajda, Ayhan,"Cenab-ı Allah’ın rahmet kapılarını sonuna kadar açtığı bu gecede kendimiz, ailemiz ve çevremiz için yapacağımız dualara, tüm insanlık için yapacağımız duaları da ekleyerek, gönülden dua etmeliyiz. Peygamber Efendimizin doğduğu gün olan Mevlit Kandili, kutlu bir olaydır. Sevgi ve imanı toplumsal barışın temel taşı yapan Peygamber Efendimiz, insanı insan yapan bütün güzelliklerin, ahlaki erdemlerin odaklandığı bir şahsiyettir. O’nun hayatında bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatacak güçlü bir ışık, güzel bir örnek vardır.Herkesin rahmet ve mağfiret umarak kendince yapacağı ibadet ve yalvarışlar, inşallah hayırlı gelişmelere vesile olur. Dünyanın çeşitli yerlerinde yaşanan sıkıntıların giderilmesi yolunda olumlu kapılar açılır. Ben bu vesile ile tüm hemşehrilerimizin kandilini tebrik ediyor, şehrimiz başta olmak üzere, ülkemiz ve tüm İslam Alemi için hayırlı gelişmelere vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.




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