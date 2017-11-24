Ayhan, öğretmenlerini ziyaret etti

Ayhan, Öğretmenler Günü dolayısıyla, elinde çiçeklerle, eğitiminde büyük emeği olan öğretmenlerinin kapısını çaldı. Karşılarında Başkan Ayhan’ı gören emekli öğretmenler büyük mutluluk yaşarken bazıları gözyaşlarını tutamadı. Öğretmenleri Başkan Ayhan’ın evlerinde kendilerini ziyaret etmesinden büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Başkan Ayhan, öğretmenleri İsa Toktan, Ali Takkuş, Mehmet Durdu, Mustafa Bilgin ile Halil Erik’in kendisi için büyük anlam taşıdıklarını belirterek, “Allah onları başımızdan eksik etmesin, uzun ömürler versin. Çocukken bizlere sahip çıkıp yol gösteren öğretmenlerimize ne kadar saygı göstersek azdır” diye konuştu.

Başkan Ayhan, gençliğe fedakarca emek harcayarak geleceğin imarına ter döken bütün emekli ve görev başındaki öğretmenlerin 24 Kasım öğretmenler Günü’nü de kutlayıp, “Çalışmalarında başarılar, aileleri, öğrencileri ve çalışma arkadaşlarıyla birlikte sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum” dedi.