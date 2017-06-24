Diğer
Kategoriler
24 Haziran 2017 11:59

Ayhan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür

Referandumdaki evet oylarında rekortmenler arasında yer alan Şanlıurfa’nın Akçakale İlçesi Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, büyük bir nezaket ve tevazu göstererek, halka teşekkür için ilçelerine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da layık olacaklarını söyledi.

Ayhan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür

24 Haziran 2017 11:59


Ayhan, eşi Ayşenur Ayhan ve çocukları Mustafa Kaan ve Şule Nur ile birlikte karşıladığı Cumhurbaşkanının gelişinin ilçe halkına büyük bir moral ve motivasyon kaynağı olduğunu söyledi. Akçakale halkını bunu uzun zamandır beklediğini ifade eden Ayhan, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Akçakale halkı başından itibaren liderine hep güvendi ve sadık kaldı. İlçe halkımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Erdoğan sevdalısı Akçakale halkı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da liderinin izinden yürümeye devam edecektir ve ona hep layık olacaktır” diye konuştu.


Sınır noktasında bulunmaları nedeniyle Suriyeli mültecilerin ilk durakları olduğunu hatırlatan Başkan Ayhan, Erdoğan’ın, Suriyelilere Ensar oldukları için de Akçakale halkına teşekkür ettiğini kaydetti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
  • Pazar
    Sıcak
    41°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    41°C
  • Salı
    Sıcak
    43°C
ŞANLIURFA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 29 RAMEZÂN 1438
  • 24 Haziran 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :02:54
  • Güneş :04:59
  • Öğle :12:38
  • İkindi :16:30
  • Akşam :19:57
  • Yatsı :21:45
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!