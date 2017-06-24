Ayhan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür

Ayhan, eşi Ayşenur Ayhan ve çocukları Mustafa Kaan ve Şule Nur ile birlikte karşıladığı Cumhurbaşkanının gelişinin ilçe halkına büyük bir moral ve motivasyon kaynağı olduğunu söyledi. Akçakale halkını bunu uzun zamandır beklediğini ifade eden Ayhan, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Akçakale halkı başından itibaren liderine hep güvendi ve sadık kaldı. İlçe halkımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Erdoğan sevdalısı Akçakale halkı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da liderinin izinden yürümeye devam edecektir ve ona hep layık olacaktır” diye konuştu.

Sınır noktasında bulunmaları nedeniyle Suriyeli mültecilerin ilk durakları olduğunu hatırlatan Başkan Ayhan, Erdoğan’ın, Suriyelilere Ensar oldukları için de Akçakale halkına teşekkür ettiğini kaydetti.