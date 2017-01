Ayhan’ın spora desteği ilçe sınırlarını aştı

Şanlıurfa’nın Akçakale İlçe Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı spor okuluna devam eden öğrencilere malzeme yardımında bulundu.

Hem fiziksel hem zihinsel hem de sosyal açıdan çocukların gelişimine önemli katkılar sunan spora her fırsatta destek olan Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan’ın bu desteği ilçe sınırlarını aştı. Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren spor okullarını ziyaret eden Ayhan, sporcularla tek tek ilgilenerek onlarla sohbet etti. Ayhan, daha sonra sporculara, içerisinde forma, krampon ve yağmurluk gibi malzemelerin bulunduğu paketleri dağıttı.

“Belediyemize minnettarız”

Malzeme dağıtımının gerçekleştiği programda hazır bulunan Haliliye Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Ekrem Gerginci, Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan’a, il ve ilçe müdürlüğü sporcularına verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Gerginci, “Şu an burada bulunanlar sporcularımızın yarısı. Diğer yarısı da sabah grubunda. Onların da tamamına Akçakale Belediye Başkanımız Sayın Abdülhakim Ayhan tarafından malzeme desteğinde bulunuldu. Hem sporcular hem de yöneticiler olarak kendilerine minnettarız” dedi.

“Spora desteğimiz sürecek”

Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan ise, genç nesle ne kadar önem verdiklerinin herkes tarafından çok iyi bilindiğini belirterek, “Halilliye, Eyyübiye, Karaköprü, Harran, Akçakale, bizim için sporcunun hangi ilçeden olduğu fark etmiyor. Gençlere destek konusunda bütün ilçelere eşit mesafede duruyoruz. Her bölgedeki gençlerimize destek vermeye devam edeceğiz. Büyükler için de öyledir. Spora desteğimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

Çocukların gelişimi açısından sporun önemine vurgu yapan Ayhan, gençlerden, aynı anda hem okula hem de spora devam etme konusunda söz aldı.