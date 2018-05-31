Ayşe Ekinci, Eyyübiyeli kadınlarla toplantı yaptı

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’nin eşi Ayşe Ekinci, AK Parti Eyyübiye İlçe Kadın Kolları tarafından organize edilen toplantıda kadınlarla bir araya geldi. Ekinci, yoğun katılımın olduğu toplantıda 24 Haziran’da yapılacak seçimlerin önemine değindi. Ülke olarak zor bir süreçten geçtiklerini ve 24 Haziran’da yapılacak olan seçimlerin ülke için büyük önem arz ettiğini belirten Ayşe Ekinci, “Biliyorsunuz ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Önümüzdeki 24 Haziran seçimi bir seçim değil, bizim için bir davadır. Bu dava yolunda gidiş var, dönüş yok. Bizi hiç görmeyen ve tanımayan bir hakimiyetin altındaydık ve 16 yıl içerisinde bunların hepsi silindi. Artık bizim engellilerimiz ön saflarda yer alıyor. Bir kadın, bir anne bu bölgede engelli çocuk doğurduğu için eşi onu boşuyordu. Eşi ‘Sen engelli çocuk doğurdun bundan sonra sen de onunla beraber engellisin’ deyip rahat bir şekilde bırakıp gidiyordu. Dul bayanlarımız evlendirmek zorunda bırakılıyorlardı. Bunların hepsini silen Reisi Cumhurumuzdur. Bakın ne yaptı. Onlar için engelli ve bakıcı maaşı çıkardı. Onlar için engelli maaşı çıkınca anneler baş tacı oldu. Engelli çocuklarımız ön saflarda yer almaya başladı. Dul kalan kadınlarımıza dulluk maaşı bağlandı. Yaşlı anne ve babalar için devletimiz annesine babasına bakan çocuklara yük olmasın diye maaş bağladı. Benim sizden tek bir ricam var. Önce bu işe Allah’ın rızasını, sonra milletin bekasını katın" diye konuştu.