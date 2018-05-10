Aziz Yıldırım, Şanlıurfa’da ziyaretlerde bulundu

Diyarbakır’da Fenerbahçe ile Akhisar Belediyespor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Final maçı öncesi Şanlıurfa’ya gelen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. İlk olarak Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’i ziyaret eden Yıldırım, daha sonra ise Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’nin misafiri olarak öğle yemeğinde ciğer yedi. Ekinci’ye forma hediye eden Yıldırım daha sonra ise Şanlıurfa Adliyesine geçerekCumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan’ı makamında ziyaret etti.

Doğan’a forma hediye eden Yıldırım ziyaretlerinin ardından Şanlıurfa’dan ayrılarak Diyarbakır’a geçti.