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17 Ağustos 2018 11:47

Baba ve oğlu baraj gölünde boğuldu

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde baba ve oğlu balık tutmak için gittikleri baraj gölünde boğuldu.

Baba ve oğlu baraj gölünde boğuldu

17 Ağustos 2018 11:47


Olay, dün gece saatlerinde Hilvan ilçesine bağlı Akçaören kırsal mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Fakri Kıran (45), oğlu Erkan Kıran (10) ile birlikte dün öğle saatlerinde balık avlamak için Atatürk Baraj gölü kıyısına gitti. Akşam saatlerine doğru yakınları, baba ve oğluna cep telefonuyla ulaşmayınca bölgeye gitti. Yakınları, baraj gölü kıyısında Fakri ve oğlu Erkan Kıran’a ait elbise ve balık malzemelerini buldu. Durumu güvenlik güçlerine bildiren yakınları yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine giden İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sualtı Dalgıç Polislerinin yaptığı aramalarda, baba ve oğlunun cansız bedenine ulaşıldı. Kıyıya çıkarılan Fakri Kıran ve oğlu Erkan’ın cesetleri, yapılan incelemenin otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




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