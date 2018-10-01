Babasının sürdüğü pikabın altında kalan minik Hülya defnedildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde babasının kullandığı aracın altında kalarak hayatını kaybeden 1 buçuk yaşındaki minik Hülya dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Siverek ilçesi Gürakar kırsal Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada M.A.B., pikap tipi aracını evinin önünde park etmek için geri manevra yaparken 1 buçuk yaşındaki kızı Hülya B.'ye çarpmıştı. Aracın altında ezilen küçük kız, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yapılan otopsi sonrası ailesine verilen minik Hülya'nın cenazesi, doğduğu köyde toprağa verildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan acılı baba savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.