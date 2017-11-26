Diğer
Kategoriler
26 Kasım 2017 13:33

Bakan Bak ve Fakıbaba Şanlıurfa’da

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa’ya geldi.

Bakan Bak ve Fakıbaba Şanlıurfa’da

26 Kasım 2017 13:33

Bakan Bak’a ziyaretlerinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba da eşlik etti.


Sabah saat 09.30’da uçakla Gap Havalimanı’na gelen Bakan Osman Aşkın Bak’ı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba karşıladı. Bakan Osman Aşkın Bak, ilk ziyaretini Bakan Fakıbaba ile birlikte valiliğe gerçekleştirdi. Vali Abdullah Erin’i ziyaret eden Bakan Bak ve Fakıbaba, burada bir açıklama yaptı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, “Bundan bir hafta önceye kadar Urfa’nın yatırımlarıyla ilgili milletvekilleri ve il başkanımızla beraber bakanımızı ziyaret etmiştik. Kendisi de dedi ki; ’Yerinde görelim, yerinde bakalım.’ Hakikaten doğru bir karardı. Hükümetimiz 2002 yılından beri bu zamana kadar gençlikle ilgili gerçekten çok büyük hamleler yaptı ancak yapacak daha büyük hamlelerimiz vardır. Allah’ın izniyle gençliğe en fazla sahip çıkan bir iktidarız. Bu bağlamda inşallah bugün yerinde bakanımızı gezdirerek Şanlıurfamızda hangi yatırımların öncelikli olacağına dair kararlar verilecek” dedi.



“Şanlıurfa’nın yüzde 65’i genç”


Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise Şanlıurfa’nın çok genç bir nüfusa sahip olduğunu belirterek, “Peygamberler şehri Urfamızda olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Ben daha önce Mecliste bakanımız, milletvekillerimiz, valimiz ve belediye başkanımızla beraber bir değerlendirme toplantısı yapmıştık. Şanlıurfa’nın çok genç bir nüfusu var. Verilen rakamlar 10-14 yaş 800 bin civarında, 0-29 dediğimiz zaman da yaklaşık yüzde 65’ine gelen bir rakam. Öncelikle biz tabii iktidar olarak gençliğimize çok büyük önem veriyoruz. Şu anda bizim Urfa’da 9 tane gençlik merkezimiz faaliyette. Spor tesislerimizi yapmaya devam ediyoruz. Orada pek çok şeyi değerlendirdik ama biz yerinde görelim istedik” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
13
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    13°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    14°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    14°C
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç