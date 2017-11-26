Bakan Bak ve Fakıbaba Şanlıurfa’da

Bakan Bak’a ziyaretlerinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba da eşlik etti.

Sabah saat 09.30’da uçakla Gap Havalimanı’na gelen Bakan Osman Aşkın Bak’ı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba karşıladı. Bakan Osman Aşkın Bak, ilk ziyaretini Bakan Fakıbaba ile birlikte valiliğe gerçekleştirdi. Vali Abdullah Erin’i ziyaret eden Bakan Bak ve Fakıbaba, burada bir açıklama yaptı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, “Bundan bir hafta önceye kadar Urfa’nın yatırımlarıyla ilgili milletvekilleri ve il başkanımızla beraber bakanımızı ziyaret etmiştik. Kendisi de dedi ki; ’Yerinde görelim, yerinde bakalım.’ Hakikaten doğru bir karardı. Hükümetimiz 2002 yılından beri bu zamana kadar gençlikle ilgili gerçekten çok büyük hamleler yaptı ancak yapacak daha büyük hamlelerimiz vardır. Allah’ın izniyle gençliğe en fazla sahip çıkan bir iktidarız. Bu bağlamda inşallah bugün yerinde bakanımızı gezdirerek Şanlıurfamızda hangi yatırımların öncelikli olacağına dair kararlar verilecek” dedi.

“Şanlıurfa’nın yüzde 65’i genç”

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise Şanlıurfa’nın çok genç bir nüfusa sahip olduğunu belirterek, “Peygamberler şehri Urfamızda olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Ben daha önce Mecliste bakanımız, milletvekillerimiz, valimiz ve belediye başkanımızla beraber bir değerlendirme toplantısı yapmıştık. Şanlıurfa’nın çok genç bir nüfusu var. Verilen rakamlar 10-14 yaş 800 bin civarında, 0-29 dediğimiz zaman da yaklaşık yüzde 65’ine gelen bir rakam. Öncelikle biz tabii iktidar olarak gençliğimize çok büyük önem veriyoruz. Şu anda bizim Urfa’da 9 tane gençlik merkezimiz faaliyette. Spor tesislerimizi yapmaya devam ediyoruz. Orada pek çok şeyi değerlendirdik ama biz yerinde görelim istedik” ifadelerini kullandı.