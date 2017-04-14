Bakan Çelik husumetli aileleri barıştırdı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kavga sonrası aralarında husumet oluşan aileleri barıştırdı. Suruç merkezdeki bir düğün salonunda düzenlenen barış yemeğinde bir araya getirilen aile fertleri, dualar eşliğinde Bakan Faruk Çelik tarafından barıştırıldı. Her iki aile adına Mehmet Çınar ve Şükrü Çelik el sıkışarak husumeti sonlandırdıklarını belirtti.

Programa Bakan Çelik’in yanı sıra Vali Güngör Azim Tuna, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve Kaymakam Ferhat Sinanoğlu, husumetli ailelerin fertleri ve vatandaşlar katıldı.

Olay, 4 Mart 2017’de Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Zeyrek Mahallesi’nde yaşanmıştı. Çınar ve Çelik aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada Abdullah Çelik hayatını kaybederken, 9 kişi ise yaralanmıştı.