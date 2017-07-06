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06 Temmuz 2017 09:44

Bakan Çelik’e destek ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Şanlıurfa ziyareti sırasında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik küçük bir grup tarafından protesto edilmişti.

Bakan Çelik’e destek ziyareti

06 Temmuz 2017 09:44

AK Parti Şanlıurfa il ve ilçe teşkilatları, belediye başkanları ve STK temsilcileri Ankara’da Bakan Çelik’e destek ziyaretinde bulundu.


Destek toplantısında söz alan Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, Bakan Faruk Çelik’e yönelik çirkin protesto girişimini kınadığını belirtti. Bir grup kendini bilmezin bütün Şanlıurfalıları temsil etmediğini vurgulayan Başkan Atilla, "Bunları hiç birimiz ve hiç bir siyasi Şanlıurfa halkı olarak tasvip etmiyoruz ve şiddetle kınıyoruz. Şanlıurfa 2 milyon bir nüfusa sahip. 30-40 kişinin bu çirkin davranışı sadece sayın bakanımıza yönelik değildir. Yapılan bu yuhalamaları İl başkanımıza, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, Şanlıurfa’da siyaset yapan bizlere yapılmış olarak kabul ediyoruz. Bu protestoyu şiddetle kınıyoruz" dedi.


Bakan Faruk Çelik’in Şanlıurfa’ya büyük katkılarının olduğunu ifade eden Başkan Atilla, "Bizler sizleri seviyoruz sayın bakanım, sizlerin Şanlıurfa’ya çok büyük emekleri var. Hepimizin üzerinde hakkınız hukukunuz var. Hepimize yardımcı olmuşsunuz, hepimizin işlerini takip etmişsiniz. Şanlıurfa’ya bakanlığınız sürecinde çok büyük yatırımlar gelmiş. Bu münferit hareketlerin Şanlıurfa halkına mal edilmemesini sizlerden istirham ve rica ediyoruz" diye konuştu.




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