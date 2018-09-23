Bakan Ersoy Şanlıurfa'da kültür gecesine katıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tarihi Kentler Birliği (TKB) Şanlıurfa buluşmaları kapsamında Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği "Kültür gecesi" programına katıldı.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bir süre önce restorasyonu tamamlanan ve tarım müzesine dönüştürülmesine karar verilen Çarmelik Kervansarayı'nda "Kültür gecesi" düzenlendi. Tarihi Kentler Birliği buluşması kapsamında, çok sayıda il ve ilçe belediye başkanı, akademisyen, kazı başkanı ve ilgililerin katılımıyla devam ediyor.

Ülkenin tarihi yerlerini geleceğe taşıma adına çalışma yürüttüklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Tarihi Kentler Birliği 2000 yılında kurulmuş olup, Kültür ve Turizm Bakanlığının aslında ülkemizde gerçekleştirmiş olduğu tüm tarihi ve kültür birikimlerini restore etme noktasında yardımcı olma, yerelde belediyelerle birlikte işbirliği içerisinde bu restorasyonu koruma anlayışını, tarihini, kültürünü şehirlerde yaşatma ve geleceğe taşıma açısında büyük hizmetlere imza atıyor. Bizler de Anadolu'yu karış karış gezerek tarihi il ve ilçelere giderek orada bölge toplantılarımızı, alan incelemelerini yaparak elimizden geldiğince şu güzel tarihi şehirlerimize hizmet etmenin uğraşı içerisindeyiz" diye konuştu.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in de katıldığı ve Büyükşehir Belediyesi sıra gecesi ekibinin sahne aldığı etkinlikte, konuklara yöresel yemekler ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.