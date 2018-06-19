Bakan Fakıbaba Ceylanpınar halkıyla buluştu

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Ceylanpınar’da temaslarda bulundu. Bakan Fakıbaba’ya Ceylanpınar ziyareti sırasında AK Parti milletvekili adayları Ahmet Akay, İbrahim Toru ve AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız eşlik etti. Bakan Fakıbaba’yı parti binası önünde Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, İlçe Başkanı Halid Şimşek, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, partililer ve vatandaşlar karşıladı. Fakıbaba ve Atilla parti binası önünde vatandaşlarla tek tek tokalaştı.Vatandaşlar ise ellerindeki Türk bayrakları ile sık sık "Başkan Atilla, Ceylanpınar seninle gurur duyuyor" sloganları attı. Bakan Fakıbaba, Şanlıurfa’ya sık sık geldiğini belirtere çeşitli ziyaretlerde bulunarak hasret giderdiğini söyledi. Başkan Atilla da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, kırsal ve ilçe merkezi ayrımı yapmadan çalıştıklarını dile getirdi.

STK temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, ilçe parti binasında yapılan buluşmanın ardından TİGEM Toplantı Salonu’nda muhtarlar ve STK temsilcileri ile bir araya geldi. Bakan Fakıbaba ve Başkan Atilla, ilçe hakkında istişare toplantısı yaptı. Toplantı sonrası Bakan Fakıbaba TİGEM’de Ceylanpınarlılar için istihdam alanı açılacağını belirtti.

Kırsala çıkarma

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ve Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla toplantının ardından kırsala çıkarma yaptı. Bakan Fakıbaba ve Başkan Atilla, Yukarı Durmuş ve Aşağı Durmuş kırsal mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek 24 Haziran seçimi hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Yapılan kırsal çıkarmanın ardından Bakan Fakıbaba, Bayraktepe’de devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, Türk halkının 24 Haziran’da ülkenin geleceğine oy vereceğini belirtti. Atilla, "Daha öncesinde Türkiye’yi sömüren siyonist ve emperyalist güçlerin hortumu AK Parti kesti. Dedi sen bundan sonra Türkiye’yi sömüremezsin. Sen Türkiye’nin zenginliklerini alamazsın. AK Parti iktidara geldiğinden bu yana insanlardaki konfor yüzde 500 arttı. Hanelerimizdeki zenginlik yüzde 500 arttı. Bu ülkede petrol kuyuları bulundu mu, bulunmadı. Doğalgaz kuyuları bulundu mu, bulunmadı. AK Parti döneminde ülkede altın madeni de bulunmadı. Nasıl halkımız bu kadar zengin oldu? Bunun tek bir açıklaması var. AK Parti iktidarına kadar dış güçler bu ülkenin parasını ve zenginliklerini hortumluyordu. AK Parti bu hortumları kesti. AK Parti’den önce vatandaşın cebindeki 80 lirayı onlar alıyordu 20 lira ancak bize kalıyordu. Ama liderimiz Recep Tayyip Erdoğan hortumu kesip 100 liranın hepsi vatandaşa kalınca bugün otobanlara, asma köprülere, şehir hastanelerine ve bu kadar zenginliklere kavuşmuş olduk. Bunların kıymetini bilmek gerekiyor" şeklinde konuştu.

"İşte burası er meydanı işte burası Ceylanpınar"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Ceylanpınar’ın kendileri için önemli olduğunun altını çizerek, "Yakın zamanda 150 yataklı Devlet Hastanesinin ihalesi yapılacak ve Ceylanpınarımız çok güzel bir hastaneye kavuşacak. Mardin - Kızıltepe yolunu da ben Bakan Fakıbaba olarak kendim programa aldım" diye konuştu.