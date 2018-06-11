Diğer
Kategoriler
11 Haziran 2018 14:57

Bakan Fakıbaba destek istedi

Şanlıurfa’da esnafları ziyaret eden Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba destek istedi.

Bakan Fakıbaba destek istedi

11 Haziran 2018 14:57


Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, seçim çalışmaları kapsamında Haliliye ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesinde esnafla bir araya geldi. Seçim yaklaştıkça oylarının arttığını söyleyen Bakan Fakıbaba, “Bütün ekip halinde arkadaşlarımızla beraber Şanlıurfa’yı adım adım, dükkan dükkan, ev ev dolaşıyoruz. Tüm teşkilatımızla bize gönül vermiş olan arkadaşlarımızla beraber dolaşıyoruz ve her geçen gün oy oranımızın arttığını görüyorum, bu da beni mutlu ediyor. Oy oranımızın arttığını gördükçe bizi de motive ediyor. Gece gündüz demeden çalışıyoruz. Ramazan’da çalışmakta Allah bir güç veriyor, sahura kadar çalışıyoruz, sahurda sahurumuzu yapıp, erken saatlerde yollara düşüyoruz. Vatandaşımız partimizden, AK Parti bizden özellikle reisimizden çok memnun. Allah’ın izniyle 24 Haziran akşamı cumhurbaşkanı yeni sisteminde cumhurbaşkanı olarak seçecekleri söylüyorlar. Güçlü meclis içinde AK Parti diyorlar” diye konuştu.


AK Parti’li il yöneticilerinin de eşlik ettiği esnaf gezisinde, vatandaşlar Bakan Fakıbaba’ya sevgi gösterisinde bulundu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    36°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    34°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç