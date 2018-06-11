Bakan Fakıbaba destek istedi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, seçim çalışmaları kapsamında Haliliye ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesinde esnafla bir araya geldi. Seçim yaklaştıkça oylarının arttığını söyleyen Bakan Fakıbaba, “Bütün ekip halinde arkadaşlarımızla beraber Şanlıurfa’yı adım adım, dükkan dükkan, ev ev dolaşıyoruz. Tüm teşkilatımızla bize gönül vermiş olan arkadaşlarımızla beraber dolaşıyoruz ve her geçen gün oy oranımızın arttığını görüyorum, bu da beni mutlu ediyor. Oy oranımızın arttığını gördükçe bizi de motive ediyor. Gece gündüz demeden çalışıyoruz. Ramazan’da çalışmakta Allah bir güç veriyor, sahura kadar çalışıyoruz, sahurda sahurumuzu yapıp, erken saatlerde yollara düşüyoruz. Vatandaşımız partimizden, AK Parti bizden özellikle reisimizden çok memnun. Allah’ın izniyle 24 Haziran akşamı cumhurbaşkanı yeni sisteminde cumhurbaşkanı olarak seçecekleri söylüyorlar. Güçlü meclis içinde AK Parti diyorlar” diye konuştu.

AK Parti’li il yöneticilerinin de eşlik ettiği esnaf gezisinde, vatandaşlar Bakan Fakıbaba’ya sevgi gösterisinde bulundu.