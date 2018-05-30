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30 Mayıs 2018 15:28

Bakan Fakıbaba Eyyübiye Belediyesi kitap otağını gezdi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci ile birlikte kitap otağını gezip incelemelerde bulundu.

Bakan Fakıbaba Eyyübiye Belediyesi kitap otağını gezdi

30 Mayıs 2018 15:28

Kısa süre içinde vatandaşların hizmetine sunulacak kitap otağı bölgede bir ilk olma özelliği taşıyor.


24 Haziranda yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri öncesi çalışma temposunu artıran Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, bir yandan ilçe ilçe dolaşırken diğer yandan teşkilat mensuplarıyla bir araya geliyor. Bakan Fakıbaba son olarak AK Parti Eyyübiye İlçe Teşkilatıyla Eyyübiye Belediyesinin yaptığı kitap otağında bir araya geldi. İstişare toplantısı sonrası Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci ile birlikte kitap otağını gezen ve incelemelerde bulunan Bakan Fakıbaba hayranlığını dile getirip Başkan Ekinci’ye teşekkür etti. Kısa süre içinde yapımı tamamlanan ve açılışa hazır hale getirilen kitap otağından faydalanacak vatandaşların ikramı da belediye tarafından karşılanacak. Konuyla ilgili Bakan Fakıbaba’ya bilgi veren Başkan Ekinci, "Gençlerimiz ve vatandaşlarımız faydalansın diye ilçe genelinde bir çok gençlik merkezimizi hizmete açtık. Türkiye’nin en genç nüfusuna sahip ilçelerinden biri olarak gençliğe yatırımımız devam edecek” diye konuştu.




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