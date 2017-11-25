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25 Kasım 2017 17:09

Bakan Fakıbaba ile Tüfenkci iş adamlarıyla toplantı yaptı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci iş adamlarıyla toplantı yaptı.

Bakan Fakıbaba ile Tüfenkci iş adamlarıyla toplantı yaptı

25 Kasım 2017 17:09


Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, iş adamlarıyla tarım ve ticaret sektörü üzerine toplantı gerçekleştirdi. Şanlıurfa’daki özel bir otelin salonunda gerçekleşen toplantıya çok sayıda iş adamı katıldı. Toplantıda tarım ve ticaret sektörü konuşuldu. Toplantıda iş adamları, merak ettikleri konuları Bakan Fakıbaba ve Bakan Tüfenkci’ye sordu. Toplantının ardından Bakan Tüfenkci kentten ayrılırken Bakan Fakıbaba ise temaslarına devam ederek Gaptem’deki başka bir toplantıya geçti.




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