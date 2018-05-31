Bakan Fakıbaba, kırsal kalkınma projelerinin açılışına katıldı

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde gerçekleştirilen TKDK Kırsal Kalkınma Projelerinin açılışı ve Harran ilçe Tarım Müdürlüğü Hizmet Binası’nın temel atma törenine, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, TKDK Başkanı Hakan Kalender, AK Parti İl Başkan Vekili Bahattin Yıldız ile partililer ve vatandaşlar katıldı.

Törende açıklama yapan Bakan Fakıbaba, “Kalkınma ve büyüme kırsalda başlar çünkü üretim kırsalda oluyor ve gıdamız da kırsaldan geliyor. O nedenle her zaman söylüyorum, kırsal kalkınma olmadan, ülkede kalkınma olamaz. Bu hibelerle kırsalda birçok kişinin hayatı değişiyor. Kadınlarımız iş kuruyor, istihdama katkı sağlıyorlar. Gençlerimiz kırsala dönmeye başlıyor. Bakanlık olarak kırsalda yaşam standartlarını yükseltmek tarıma dayalı sanayiyi geliştirmek, kısacası yerinde üretmek ve yerinde işlemek felsefesiyle çalışmalarımız artarak devam ediyor. Küçük işletmelerin bu hibelerden daha kolay faydalanması için yeni düzenlemeler yaptık. 7 üretici örgütü ve ziraat odaları ile protokol imzaladık. Küçük yatırımcılar ücretsiz proje hazırlayabilecektir. Proje hazırlamak için ücret ödemeyecektir. Şanlıurfa’nın tarımsal desteğini 10 kat artırdık. 2002’de 110 milyon lira iken, 2017’de 1,1 milyar liraya ulaştı. TKDK olarak kadınlara ve gençlere pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Kadın yatırımcıların proje başvurularının öne çıkması için IPARD puan sıralamasında ilave puan veriyoruz. 40 yaşın altındaki genç yatırımcılara yüzde 5 ilave hibe sağlıyoruz. Amacımız daha fazla kadın ve gencimizi desteklemektir. Küçük işletmelere bu hibelerden daha kolay faydalanması için yeni düzenlemeler yaptık. 7 üretici örgütü ve ziraat odaları ile protokol imzaladık. Küçük yatırımcılar ücretsiz proje hazırlayabilecektir. Proje hazırlamak için ücret ödemeyecektir. Güçlü bir meclis olmadığı takdirde güçlü bir hükümet de olmaz. Bu hizmetlerin devam etmesini istiyorsak oylarımızın AK Parti’ye olması gerektiğine inanıyorum. Olmazsa eğer meclis çok zayıf olacak bu da diğer partiler ile içerideki ve dışarıdaki düşmanların istediği gibi olacak. Cumhur ittifakı sadece Cumhurbaşkanlığı için geçerlidir. Cumhur ittifakı AK Parti’ye oy verseniz de vermeseniz de anlamına gelmemektedir” diye konuştu.

Tören, 6 projeye temsili çek verilmesi ve kurdele kesilmesiyle sona erdi. Açılışın ardından Fakıbaba ve beraberindekiler Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz tarafından verilen iftara katıldı.