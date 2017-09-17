GAPTEAM’da gerçekleştirilen hazırlık ve istişare toplantısına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, ilçe belediye başkanları, İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan ile ilçe mili eğitim müdürleri katıldı.

Yapılan toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, tüm Şanlıurfalıları Karaköprü ilçesine bağlı Şenevler Mahallesinde bulunan Hacı Abdurrahman Özdemir Ortaokulunda ilk eğitim ve öğretim yılının ders zili açılış programına davet etti. Öğrenci ve velilerin Başbakan Binali Yıldırım ile bakanlarla buluşması beklenen programda eğitim öğretime start verilecek.

Bakan Fakıbaba, program için yaptığı açıklamada, “Başbakanımız ve bazı bakanlarımız Şanlıurfa’yı ziyaret edecekler. Esasında başka şehirlerde vardı fakat başbakanımız Şanlıurfa’yı kendisi tercih etti. Bu bağlamda kendisine ve kente gelecek bakan arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Yarın inşallah saat 10.30’da 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının açılışı için Karaköprü ilçesine bağlı Şenevler Mahallesinde bulunan Hacı Abdurrahman Özdemir Ortaokulunda öğrenci ve velilerimizle başbakanımızı ve bakanlarımızı buluşturacağız. Biz sabahtan beri tüm Şanlıurfa’daki tüm yetkililerimiz ile verilecek mesajların hazırlığı ve programının hazırlığı içerisindeyiz. Tüm Şanlıurfalı hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum. Katılımlarını bekliyorum. Onları özlediğimi buradan söylemek istiyorum” dedi.