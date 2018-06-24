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24 Haziran 2018 15:02

Bakan Fakıbaba: “Suruç’la ilgili spekülatif olaylar çıkarıyorlar”

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, oyunu Şanlıurfa’da kullandı.

Bakan Fakıbaba: “Suruç’la ilgili spekülatif olaylar çıkarıyorlar”

24 Haziran 2018 15:02

Bakan Fakıbaba, Suruç’taki iddialara ilişkin, "Spekülatif olaylar çıkarıyorlar sanki Şanlıurfa’da bir şeyler varmış, Şanlıurfa’da bir şeyler oluyormuş gibi hava oluşturuyorlar” dedi.


Bakan Fakıbaba, Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesindeki Mehmet Güneş Anadolu Lisesinde 1314 numaralı sandıkta oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklamada bulundu. Seçim güvenliğiyle ilgili Şanlıurfa ve çevresinde herhangi bir aksaklık yaşanmadığını aktaran Fakıbaba, “Hayırlı uğurlu olsun. Şu ana kadar Allah’a çok şükür barış ve kardeşlik içerisinde tam bir demokrasi şöleni içerisinde seçimler geçiyor. Böyle de devam edeceğine yürekten inanıyorum. Tüm hemşehrilerime inanıyorum. Onlara yürekten teşekkür ediyorum. Çıkan neticenin demokrasi adına ülkemizde, Urfamıza hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kazanan mutlaka kardeşlik, barış ve demokrasi olacaktır” dedi.



“Kardeşçe birbirimizi selamlayarak oylarımızı kullanıyoruz”


Seçimin kardeşlik çerçevesinde sürdüğünü ifade eden Fakıbaba, “Olayları takip ediyorum. Spekülatif olaylar çıkarıyorlar. Sanki Şanlıurfa’da bir şeyler varmış, Şanlıurfa’da bir şeyler oluyormuş gibi. Oysa hakikaten yani Şanlıurfalı sandığa bakın görüyorsun değişikliği düşüncede insanlar var, ama kardeşçe hepimiz birbirimizi selamlayarak gidip oylarımızı veriyoruz” diye konuştu.




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