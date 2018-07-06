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06 Temmuz 2018 16:40

Bakan Fakıbaba: "Terörden dolayı hayvancılıkla uğraşan insanların yaylalardan çekilmesiyle kırmızı et oranı azaldı”

Şanlıurfa’da düzenlenen ‘Üretici Şartlarında Sözleşmeli Küçükbaş Hayvancılık Projesi’nin toplantısına katılan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Terörden dolayı hayvancılıkla uğraşan insanların yaylalardan çekilmesiyle azalan kırmızı et ve küçükbaş hayvan oranını proje ile artıracaklarını söyledi.

Bakan Fakıbaba:

06 Temmuz 2018 16:40


Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından düzenlenen ’Üretici Şartlarında Sözleşmeli Küçükbaş Hayvancılık Projesi’nin tanıtım programına katılmak için Şanlıurfa’ya geldi. GAPTEM Tarımsal Araştırma Merkezi’ndeki gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına Bakan Fakıbaba’nın yanı sıra Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, TİGEM Genel Müdürü İsmail Şanlı, Ziraat Bankası Bölge Başkanı Murat Kara, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci ve besiciler katıldı.


Bakan Fakıbaba, toplantıda sözleşmeli küçükbaş hayvancılık projesiyle vatandaşlara verilecek koyunların da vatandaşlar tarafından belirleneceğinin ve bunun için üreticinin dikkat etmesi gerektiğini vurguladı. Fakıbaba, “Terörden dolayı hayvancılıkla uğraşan insanların yaylalardan çekilmesiyle kırmızı et ve küçükbaş hayvan oranı yüzde 9’lara düştü. Biz bunu Allah’ın izniyle projelerimizle yüzde 20’ye çıkardığımıza inanıyorum. Bu projeler müthiş projeler, bunu bir kardeşiniz olarak çok samimi bir şekilde söylüyorum. Eğer bu işi biliyorsanız, alanınız varsa, meranız varsa, o zaman bu işi yapabilirsiniz. Bakın bu sosyal bir proje değildir. Bu köyde kalma projesi de değildir. Örnek olarak köyde benim kardeşimin 50 tane koyunu varsa biz de 250 tane veriyoruz, 300 koyun ediyor. Ayrıca her ay bin 600 lira avans para veriyoruz, veterinerlik hizmeti veriyoruz. Öte yandan bu projeyi hazırlarken bazı tespitlerde bulunduk. Yani neden 300 koyun veriyoruz çünkü 300 koyunun altında olduğu zaman kurtarmıyor” dedi.


Bakan Fakıbaba açıklamasının sonunda, “Allah kahretsin aziz mübarek günü hayvancılık yapan bir baba ve oğlu teröristler tarafından katledildi. şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Artık bu vatan bizim ya Kürdü, Türkü, Arapı, Zazasıyla, Lazıyla, Çerkeziyle biz burada kardeşiz. Artık bizim Türkiye’de yapamayacağımız hiçbir şey yok buna emin olun. Bu ülkenin insanları sizler o kadar başarılısınız ki bizim yapamayacağınız hiçbir şey Allah’ın izniyle yok” diye konuştu.


Toplantı Bakan Fakıbaba’nın hayvan üreticilerinin sorularını cevaplamasının ardından proje kapsamında koyun almaya hak kazanan üreticilere temsili olarak belgelerinin verilmesiyle son buldu.




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