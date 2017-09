Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve Ekonomiden Sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti’nin Şanlıurfa’daki Karaköprü ve Haliliye ilçe kongrelerine katıldı. Kongrelerde konuşma yapan Bakan Kaya, AK Parti tarafından gerçekleştirilen hizmetlere değinerek CHP’yi eleştirdi. Ekonomiden Sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise iktidara gelmeden önce Türkiye’nin ekonomik krizde olduğunu belirterek, 2002 yılından önceki dönemlere ait veriler ile kendi dönemlerine ait verileri karşılaştırdı.

"AK Parti’nin rakibi yine AK Partidir"

AK Parti hükumetinin ülkeye ve dünyaya kazandırdıklarına vurgu yapan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, “Bugün Şanlıurfa’da partimize güç katacak bir kongrede sizlerle birlikte olmaktan mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Sizlere Ankara’dan selam getirdim. Cumhurbaşkanımızın Şanlıurfa’ya ne kadar değer verdiğini, Şanlıurfa halkına ne kadar muhabbet beslediğini en iyi sizler biliyorsunuz. Kendisi her buraya geldiğince zaten ifade ediyor. Sizler de buna karşılık Karaköprü’de partimizi zirvede tutuyorsunuz. En son maşallah referandumda da çok yüksek bir oy oranıyla yine partimizi zirvede tuttunuz. 16 Nisan referandumunda Türkiye ortalamasının çok üstünde bir oy oranıyla evet dediniz. Allah nazardan saklasın. Her birimiz AK Parti’nin mensubu olmaktan büyük gurur ve onur duyuyoruz. AK Parti sıradan bir parti değil. 16 yıldır tek başına iktidar kalmayı başarabilmiş bir parti. Gerçekten kurumsal yapısıyla dünyaya örnek olmuş bir siyasi parti. İşte o güçlü kurumsal yapının sürdürebilirliği açısından kongrelerimiz çok büyük önem taşıyor. Bir yandan yenilenmenin, tazelenmenin gerçekleştiği, diğer taraftan da parti geleneğimizin, tecrübemizin ve kurumsal hafızamızın aktarıldığı bu kongreler dünyanın her yerinden takip ediliyor. Çünkü AK Parti kaybederse Türkiye kaybeder, AK Parti sendelerse gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimiz de tökezler. Dünyanın her yerinde Türkiye’ye gözünü, gönlünü yöneltmiş mazlumlar var ve her saniye partimizi de takip ediyorlar. Bizlerin başarısıyla umutlanıyorlar, içlerine umut doğuyor. O yüzden yorulmak gibi, rehavete kapılmak gibi, krediden tüketmek gibi, cepten yemek gibi bir lüksümüz asla yok. İşte bu yüzden kongrelerimiz bize yeniden bir muhakeme yapma, kendimizi bir kez daha gözden geçirerek bir kez daha özeleştiri de yaparak bir yenileme imkanı sunuyor. AK Parti’nin rakibi yine AK Partidir. Muhalefetin AK Partiyi geçmek gibi bir hayali yok. Bizi aşmak gibi bir umutları asla yok çünkü eğer öyle bir dertleri olsaydı çok çalışırlardı, milletimizi ciddiye almaları gerekirdi. Yerli ve milli olmaları gerekirdi ama görüyoruz ki onlarda bunların hiçbiri yok. Terör örgütünün sözcülüğünü yapmaktan vazgeçmeleri gerekirdi ama görüyoruz ki bundan da vazgeçmiş değiller. Biz kendimizle yarışıyoruz. Çıtamızı her gün daha da yükseğe koyuyoruz. Kongrelerimizde bu çıtayı yükseltmek adına bizim için önemli bir fırsat” ifadelerine yer verdi.

AK Parti Hükumeti olarak hedeflerini bir bir gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Kaya, “Görevine devam eden teşkilat üyelerimiz olduğu gibi bayrak misali bayrağı devreden arkadaşlarımıza da, teşkilat mensuplarımıza da şimdiden teşekkür ediyorum. Kişilerin değil davaların devamının esas olduğu bilinci aslında partimizin bizden sonraki nesillere de güçlü bir şekilde devrinin yegane teminatıdır. Partimizin lideri, genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın her fırsatta söylediği gibi bizler birer faniyiz, aslolan bu davadır, davamızdır. Zaten yüce Rabbimizin de bizden istediği tam da budur. Kefenini giyip halkına hizmet eden bir liderin teşkilatı olarak bizler, her zaman ülkenin kalkınması için her zaman , gece ve gündüz demeden çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın hayallerini gerçekleşebilir hedeflere dönüştürdük ve bu hedefleri de bir bir gerçekleştiriyoruz. 2013 demiştik ama artık 2071 vizyonumuzu ortaya koyuyoruz. Dünyanın farklı bölgelerinde ülkemize bakıldığında yatırımların sadece bir bölgeye değil tüm bölgelere eşit yapıldığı görülmekte. Dünyada birçok ülkede yatırımlar belli başlı şehirlere yapılmakta ama AK Parti kurulduğu günden itibaren bu ortadan kalktı. Biz Türkiye’de her yere eşit hizmet götürme anlayışıyla kurulmuş bir partiyiz. Ülkemizin dört bir yanını duble yollarla donattık, havaalanlarıyla donattık” dedi.

“Şehit yakınlarına dava açan bir ana muhalefet var”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu da eleştiren Bakan Kaya, “Teröre karşı biz hep birlikte samimi bir şekilde terörle mücadelemizi gece gündüz demeden devam ediyoruz, devam ettireceğiz inşallah. Milli ve yerli bir anlayışla bunu yapıyoruz. Bu gün Türkiye’de insansız hava araçları milli ve yerli bir şekilde bu ülke topraklarında üretiliyor, bununla gurur duymaları gerekirken bununla öldürülen teröristlerin sözcülüğünü yapıyorlar. Eğer yaptığınız siyasetin merkezinde insan yoksa o zaman siz insan düşmanlarının, huzur ve barış düşmanlarının sözcülüğünü yapmış oluyorsunuz. Bugün terörle mücadelemizin en etkin unsurlarından silahlı insansız hava araçları. Buna da karşı çıkan ana muhalefet partisi genel başkanı var. Yine çelengi kabul etmeyen şehit yakınlarına dava açan bir ana muhalefet partisi genel başkanı var. Aslında bu ayıp da CHP’nin tarihine bir kara leke olarak düşmüştür. Bu ayıbı da bütün şehit aileleri üzüntü ile karşılamıştır” ifadelerini kullandı.

“Siyasi istikrar ekonomik istikrarı getirdi”

Kongrelerde konuşan Ekonomiden Sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti hükümetinden önceki dönemin ekonomisi ile AK Parti dönemine ait ekonomiyi karşılaştırdı. Geçmişte hizmetlerde kullanılması gereken paraların faize, enflasyona gittiğini belirten Yılmaz, “1991 ile 2001 yılları arasında kişi başı gelirimiz neredeyse aynı kaldı. 10 yıl kaybettik. O 10 yılı kaybetmeseydin şimdi çok farklı bir Türkiye olmuştuk. 10 yılı koalisyonlarla, çekişmelerle, kavgalarla, IMF’ye, dünya bankasına bu ülkenin ekonomisini teslim ederek kaybettik. Şimdi o dönemlerde iktidar olanlar kalkıp farklı şekilde konuşuyorlar. Onlara da bir hesap sormak lazım. O 10 yıl niçin bu ülkeyi yönetemediniz diye sormak lazım. 28 Şubatların hesabını sormak lazım. 2001 krizlerinin hesabını sormak lazım. AK Parti iktidara geldiği günden itibaren siyasi istikrarın adresi olduk. Şunu tarihimizde gördük ve iyi biliyoruz. Siyasi istikrar yoksa, güven yoksa ekonomik istikrar da olmuyor, ekonomik gelişme de olmuyor. Güçlü ve doğru bir yönetim yoksa ekonomimiz büyümüyor. Ekonomi büyümeyince ne belediyemiz hizmet yapabilir ne sosyal alana doğru dürüst kaynak aktarabiliriz, ne işsizlerin sorununa çare bulabiliriz. Bunun da anahtarı siyasi istikrar ve güvendir. AK Parti siyasi istikrar ve güvenle ekonomimizi büyük bir sıçramayla bu günlere getirdi” dedi.

“İhracatta yeni bir rekor kıracağız”

İhracatta yeni bir rekor kırarak 2017 yılını 158 milyar doları üstünde kapatmayı hedeflediklerini belirten Yılmaz, “Bakın bazı rakamlar söyleyeyim. Hani Halep oradaysa arşın burada diye bir söz var. Bunlar yorum meselesi değil rakam meselesi. Bu 15 yıla yaklaşan iktidar dönemimizde, kasımda inşallah 15’inci yılı da dolduracağız. Bu 15 yıla yaklaşan iktidarımız süresince 3 bin 500 dolarlık kişi başı gelirimizi geçen yıl itibariyle 11 bin dolara yaklaştırdık. Bu süreçte küresel kriz oldu. Bu süreçte Gezi hadiseleri oldu. En son 15 temmuz hain darbe girişimi oldu. Terör hadiseleri oldu. İçeride ve dışarıda bir sürü çatışmalar oldu. Suriye ve Irak meseleleri başta olmak üzere. Bütün bu iç ve dış krizlere rağmen 3 bin 500 dolarlık kişi başı geliri 11 bin dolara yaklaştırdık. 230 milyar dolarlık milli gelirimizi geçen yıl itibariyle 260 milyar dolara çıkarttık. Bunu AK Parti başardı. İhracatımız 36 milyar dolardı, bu sene inşallah tarihi rekorumuz olan 158 milyar doları aşmayı hedefliyoruz. Yaşı uygun olanlar hayırlar, enflasyon bir kader haline gelmişti adeta. Dar gelirlilerin adeta tepesinde demokrasi kılıcı gibi sallanıyordu. Özellikle dar gelirli vatandaşlarımız yıllarca enflasyondan çekti. AK Parti iktidara geldiğinde yüzde 30 civarındaydı. Şimdi ise en son veriler yüzde 10 civarında ama Allah’ın izniyle yıl sonunu tek haneli rakamlarla tamamlayacağız. Önümüzdeki dönemde de kademeli olarak yüzde 5 oranına düşüreceğiz inşallah. AK Parti 2002 yılında iktidara geldiğinde faizler yüzde 64’tü. Peki devlet bu faizleri ödeyince ne oluyordu, sosyal harcamalara para kalır mı bu kadar faiz öderseniz. Kalmaz. Ne duble yollara, ne hastanelere kalmaz. O dönemde yüz liralık vergimizin 86 lirası faize gidiyordu. Geriye kalanla da hizmet yapmaya çalışıyorduk. Bu gün geldiğimiz noktada bu yüzde 10’lara kadar gerilemiş durumda. İnşallah daha da aşağılara gelecek. İşte bütün bunlar istikrarla, güvenle sağlandı. Geçmişte faize giden paralar şimdi hizmete gidiyor” şeklinde konuştu.

Kongrelerde AK Parti Karaköprü mevcut ilçe başkanı Ahmet Aksoy ve Haliliye ilçe başkanı Mehmet Canpolat ile devam kararı alındı. Kongrelere Bakan Kaya ve Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz ile birlikte AK Parti milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.