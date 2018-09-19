Bakan Selçuk eğitim kampüsünün açılışını gerçekleştirdi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim öğretim yılında ilk ziyaretini Şanlıurfa'ya yaparak, içerisinde 9 lisenin bulunduğu Zeytin Dalı Eğitim Kampüs'ünün açılışını gerçekleştirdi.

Türkiye'nin en genç nüfusa sahip illeri arasında olan Şanlıurfa'da bu yıl faaliyete geçirilen ve içerisinde 9 lisenin bulunduğu Eğitim Kampüsü, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından açıldı. Bakan Selçuk, yeni eğitim ve öğretim yılı kapsamında ilk ziyaretini Şanlıurfa'ya gerçekleştirmenin sevincini yaşadığını belirtti. Bakan Selçuk, "Eğer biz bulunduğumuz sınıflarda, okullarda, dersliklerde çocuklarımızın bir gelecek tasavvuru oluşturmasına hizmet etmezsek vebal altında kalacağız. Nerede bir bina eksikse oraya bina yapmak, buranın çatısını kapatmak bizim vazifemiz, kabine olarak da vazifemiz, insan olarak da boynumuzun borcudur. Vatandaşımızın vergisinin, vatandaşımızın emeğinin bu tür binalara dönüşmesinden daha güzel bir şey elbette olmaz. Ama bunun bir karşılığı olmalı, özellikle sevgili gençler size sesleniyorum. Bunun bir karşılığı olmalı, sizler bizi hayrette bırakacak gelişmelere imza atmalısınız. Yeni Aziz Sancar'lar çıkarmak durumundasınız. Sporda, sanata yeni isimler oluşturmak durumundasınız. Ben artık yeni Kazancı Bedih'ler görmek istiyorum. Genç nesillerden, genç nefesler işitmek istiyorum. Sevgili gençler inanın bu binaların çokta önemi yoktur. Binalar dikilir, yeni inşaatlar yapılır. Burada önemli olan şey bizim insan kaynağımız, insan kaynağımızın yetişmesidir. Eğer biz Türkiye'nin eğitimini bir düzene sokarsak, işimiz bitmiş olmayacak, bizim işimiz asıl o zaman başlayacaktır. Bizim derdimiz kendi kendimizle yarışmak değil, bizim derdimiz dünya ile yarışmaktır. O nedenle asıl meselemiz dünyadaki büyük güçlerle rekabetin bunun sürdürülebilir hale getirmektir” diye konuştu.

Zeytin Dalı Lise Eğitim Kampüsü'nün açılış programına Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK Parti milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri, Halil Özşavlı, Gülender Açanal, Ahmet Akay, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan ve AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız ile çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.