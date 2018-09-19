Bakan Selçuk'tan Kıbrıs gazisinin eşine hediye

Şanlıurfa'da temaslarını sürdüren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla katıldığı programda Kıbrıs gazisinin eşine bakır işlemeli fincan takımını hediye etti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir dizi ziyaret ve açılışlar dolayısıyla geldiği kentte, Şanlıurfa Valiliği tarafından 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle gaziler ve şehitler onuruna düzenlenen resepsiyona katıldı. Burada gaziler ve şehit yakınlarıyla sohbet eden Bakan Selçuk, şehit ve gazilerin hakkının hiçbir zaman ödenmeyeceğini ifade etti. Hükümet olarak gazi ve şehitlere ayrı bir önem verdiklerini vurgulayan Bakan Selçuk, bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından şehit ve gazi ailelerine özel ilgi gösterildiğini aktardı.

Programda zaman zaman duygulandığını dile getiren Bakan Selçuk, "Burada gözü yaşlı analar gördüm. Umutlarını tazelemek isteyen, daha iyi bir gelecek bekleyen çocukları gördüm. Çok kederli şehit ve gazi eşlerini gördüm. İnanın şurada bulunmak bile bir insanın yüreğinin burkulması için yeterli. Allah şehitlerimizin, gazilerimizin hürmetine sabrınızı arttırsın, yavrularımızın geleceğini aydınlatsın. Şehitlerin kanlarıyla sulanan bu topraklarda bu çocukların geleceği yeşersin. Biz elimizden geldiği kadar arkanızdayız ve destekçiniziz. Sizin bu ülkeye katkınız ve verdiğiniz değer anlatmakla bitmez. Ülkem, öğrencilerim ve çocuklarım adına size bütün kalbimle teşekkür ediyorum. Siz, bu ülkeye çok büyük değerleri feda ettiniz ve sabrettiniz. Hepinizin yolu açık olsun" dedi.

Şanlıurfa Gaziler Derneği Başkanı Hasan Aslan, Bakan Selçuk'a bakır işlemeli bir fincan takımı takdim etti. Hediyeyi alan Bakan Selçuk, Kıbrıs gazisi İbrahim Halil Yoğurtçu'nun eşi Fatma Yoğurtçu'yu sahneye davet etti. Hediyeyi Yoğurtçu'ya veren Selçuk, "Ödülü hak eden sizlersiniz. Eğer müsaade ederseniz bu ödülü bu güzel hanımefendiye vermek istiyorum" şeklinde konuştu.

Bunun üzerine salondakiler, Selçuk'u alkışladı.

Fatma Yoğurtçu ise hediyeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bakanım, göstermiş olduğunuz nazik davranış hepimizi onore etti. Allah razı olsun, işiniz gücünüz rast gelsin" diye konuştu.