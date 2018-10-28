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Bakan Soylu Güvenlik Toplantısına başkanlık yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa’da güvenlik güçleri ve bürokratlarla yaklaşık 4 buçuk saat süren güvenlik toplantısı düzenledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa'da güvenlik güçleri ve bürokratlarla yaklaşık 4 buçuk saat süren güvenlik toplantısı düzenledi. Şanlıurfa Valiliğinde düzenlenen toplantıda öncelikli konu olarak Suriye yer aldı.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa'da güvenlik güçleri ve bürokratlarla yaklaşık 4 buçuk saat süren güvenlik toplantısı düzenledi. Bakan Süleyman Soylu başkanlığında gerçekleştirilen Şanlıurfa İl Güvenlik Toplantısında öncelikli olarak Suriye sınırı konusunun ele alındığı belirtildi. Valilik Toplantı Salonunda gerçekleşen Şanlıurfa İl Güvenlik Toplantısına Vali Abdullah Erin, Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Jandarma Komutanı Eyüp Sabri Kirişçi, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, kaymakamlar ve ilgililer katıldı.


Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda, Suriye sınırındaki gelişmeler, sınır güvenliği, güvenlik, asayiş, terör, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele gibi konuların ele alındığı öğrenildi. Bakan Soylu toplantının ardından şehirden ayrıldı.

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