Bakan Soylu, yolda el sallayan köylünün mırra ikramını geri çevirmedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde 3. Hudut Alay Komutanlığını ziyaret etti. Bakan Soylu, incelemesinin ardından kente dönüş yolunda kendisine el sallayan vatandaşın mırra ikramını geri çevirmedi. Araçtan inen Bakan Soylu, vatandaşın ısmarladığı mırradan içti. Bir süre köylülerle de sohbet eden Bakan Soylu, daha sonra aracına binerek kent merkezine geçti.