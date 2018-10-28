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Bakan Soylu'nun sınırı ziyareti sırasında silah sesleri duyuldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,sınır incelemeleri sırasında Suriye sınırında silah sesleri geldi.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki heyet, sınır hattındaki incelemeleri sırasında Suriye sınırından silah sesleri duyuldu. Silah seslerinin gelmesinin ardından askeri araçların hemen sınır hattındaki duvarlarda devriye gezdikleri görüldü. Sınır hattında devriye gezen askeri araçların silah seslerinin kesilmesinin ardından tekrar nöbet noktasına döndükleri gözlemlendi.


Askeri araçların Bakan Soylu'nun ziyareti sırasında güvenlik önlemi aldığı gözlemlendi.

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