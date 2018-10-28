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Bakan Soylu'nun Suriye sınırındaki incelemesi sırasında bir terörist öldürüldü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa’nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde 3.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde 3. Hudut Alay Komutanlığını ziyaret ettiği sırada, güvenlik güçleri tarafından bir terörist etkisiz hale getirildi.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde 3. Hudut Alay Komutanlığını ziyaret etti. Bakan Soylu, beraberinde Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Şanlıurfa Milletvekilli İbrahim Halil Yıldız ile birlikte Akçakale ilçesine geçti. Soylu, burada Kaymakam Hamza Özer, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Albay Oktay Ağbuga, 3. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Yaşar Kaya, 2. Hudut Tabur Komutanı Vekili Piyade Binbaşı Deniz Ayaz'dan bilgi aldı.


Bakan Soylu, son olarak kuleye çıkarak, nöbetçi askerlerle selamlaştı. Bakan Soylu, sınır hattını incelediği sırada, sınırı taciz eden bir terörist güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi. Teröristin etkisiz hale getirilmesi haberi karakol komutanı tarafından Bakan Soylu'ya verildi.

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