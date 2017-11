Bakan Tüfenkci: "Satamadığınız ürün sizin değildir"

Bakan Fakıbaba, AK Parti hükumetinin 15 yılda çok iyi hizmetler verdiğini belirtirken, Bakan Tüfenkci ise Şanlıurfa’nın bir üretim olduğunu belirterek, "Şimdi bir de ticareti biz buraya getirdiğimizde üretim ve ticaret çok farklı bir noktada olacak çünkü satamadığınız ürün sizin değildir" dedi.

Bakan Tüfenkci ve Fakıbaba, açılış öncesi valiliği ziyaret etti. Ziyarette Vali Abdullah Erin tarafından karşılanan bakanlar, makam odasına geçerek açıklama yaptı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba "Kendisi her ne kadar Malatyalı ise de Urfalılar onu çok sever. Acaba bakanlığımla ilgili olarak Şanlıurfamızda ne yapabiliriz diye geldiler, ayaklarına sağlık. Kendisine teşekkür ediyorum. Yani biz AK Parti olarak, AK Parti bakanları olarak mesela bakanımız dün Edirne’deydi, ben Kars’taydım. Bütün 25 bakan muhakkak her biri bir şehirde. Cumhurbaşkanımızın bize talimatı, biz talimatı yerine getiriyoruz. Halkın arasındayız, halkla beraberiz. Ekip halinde onları dinliyoruz. Hakikaten halkın partisi olmak kolay değil. Ben bu bağlamda emeği geçenlere yürekten teşekkür ediyorum. Şanlıurfalı hemşehrilerimiz şunu çok iyi bilsinler, onlar her şeyin en iyisini hak ediyorlar. İnşallah hak ettikleri şeyleri, AK Parti hükumeti olarak sağlayacağız. 15 yıldan beri çok iyi hizmetler verildi. 15 yıl önce bir geriye baktığımızda Şanlıurfa nasıldı, şimdi nasıl. Aradaki farkı görmemek hakikaten mümkün değil. Ben emeği geçen bütün arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum, bakanımıza, çok değerli arkadaşım, kardeşime bizi onurlandırdığı için teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum" dedi.

"Satamadığınız ürün sizin değildir"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Şanlıurfa’nın medeniyetlerin başkenti olduğunu belirterek, "Özellikle Şanlıurfamız medeniyetlerin başkentlerinden birisi ve insanlığın tarihinin ilklerini de içerisinde barındıran bir ilimiz. İçerisinde barındırdığı potansiyel itibariyle geleceğin yıldız şehirlerinden birisi" diye konuştu.

Şanlıurfa’nın 5 yıl içerisinde ihracatını bir milyar dolara yaklaştıracak potansiyele sahip bir şehir olduğunu belirten Tüfenkci, "Özellikle sınıra komşu olması, çok verimli, bereketli topraklara sahip olması ve buna dayanarak sanayileşme noktasında adımlarını sağlam atarak ileriye dair çok güçlü sinyaller vermesi, ihracatını 2002’ye göre çok arttırarak başarıya ulaşmış illerimizden biridir. Ben inanıyorum ki önümüzdeki 5 yılda ihracatını bir milyar dolara yaklaştıran bir şehir olarak da Türkiye’de adından söz ettirecek potansiyeli olan şehirlerimizden biridir. Baktığımız zaman dönüşümü içerisinde olan kardeşlerimiz göremeyebilir ama dışarıdan gelen her insan burada yapılanları takdir etmesi ve buranın bölgenin farklı bir şehri olacağın görmesi önemli. Tabi biz bugün bakanımızla birlikte kabinede görev yaptığımızdan dolayı büyük bir mutluluk ve onur duyduğum bir ağabeyimiz. Tarımın beşiği olan Şanlıurfa’da böyle bir bakanımızın olması bizleri gelecek adına da onura etmekte, gururlandırmakta ve umutlandırmakta. Hem Şanlıurfa’nın, hem bölgenin sorularını bilen bir bakanımız. Her türlü çözümü için de gece gündüz gayret gösteren ve bu konuda da bizleri tetikleyen bir ağabeyimiz. İnşallah onun çalışmalarıyla beraber Şanlıurfa’nın tarımı farklı bir noktaya gidecek. Üretimin merkezi, şimdi bir de ticareti biz buraya getirdiğimizde üretim ve ticaret çok farklı bir noktada olacak çünkü satamadığınız ürün sizin değildir. Tarım ürünlerinin ticaretini de nasıl geliştirebiliriz, birlikte çok yakın çalışıyoruz. İnşallah ticareti daha da ileriye taşıyacağız ve bundan Şanlıurfa da nasibini alacak. Odalarımızla, borsalarımızla, esnaf odalarımızla gerçekten hem buradaki esnafımızın hem de ticaret erbabımızın, hem sanayicimizin sıkıntıları, sorunları da varsa yerinde tespit ederek, çözümler üretebilmek, ilin sorunlarına, bölgesel sorunlara ne tür çözümler getirebiliriz onu bugün iş adamlarımızla da tartışmış olacağız, istişare etmiş olacağız. İnşallah sonuç itibariyle Şanlıurfamıza, bölgemize ve ülkemize hayırlı sonuçlarla dönmüş oluruz" ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin Bakan Tüfenkci ve Fakıbaba’ya tablo hediye etti.