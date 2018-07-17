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17 Temmuz 2018 12:21

Balıklıgöl Platosunda yeni düzenleme

Şanlıurfa’da tarihi Balıklıgöl platosunu korumak ve geliştirmek alan yönetimini devir alan Büyükşehir Belediyesi, alanda başlattığı projeleri gerçekleştirirken, şimdi de 4 adet modern temizleme aracını hizmete girmesini sağladı.

Balıklıgöl Platosunda yeni düzenleme

17 Temmuz 2018 12:21


İnanç turizminde her yıl milyonlarca ziyaretçi ağırlayan Balıklıgöl platosunun alan yönetimini alan Büyükşehir Belediyesi, bölgede gerçekleştirdiği revizyon ve yeni düzenlemelerinin ardından güvenlik ve temizlik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Son teknolojik donatılarının yer aldığı yeni alınan 4 yeni temizlik aracını bölgeye hizmete koyan Büyükşehir Belediyesi, gelen konukların rahatsız olmadan ve temiz bir ortamda ibadet ve gezilerini sürdürmelerini hedefliyor.


Balıklıgöl çevre temizliği için alınan 2 elektrikli çöp toplama, 1 vakumlu yol yıkama ve 1 adet yol süpürme aracının test aşamasını yerinde denetleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, araçların tüm fonksiyonlarını denetledi. Araçların Şanlıurfa’ya hayırlı olmasını dileyen Çiftçi, Büyükşehir Belediyesi olarak tarihi ve turistik yerlere sahip çıktıklarının altını çizdi.


Platoda bulunan vatandaşlarla sohbet ederek yeni düzenlemeler hakkında sohbet eden Çiftçi’ye, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız eşlik etti. Araçların testinin ardından tarihi çarşılar bölgesine geçen Çiftçi, esnafla bir araya gelerek her zaman emirlerinde olduklarını belirtti.




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