Balıklıgöl’de cuma namazı sonrası İsrail ve ABD protestosu

Şanlıurfa Balıklıgöl’deki Dergah Camii’nde yüzlerce kişi cuma namazı sonrası İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı. Basın açıklamasının da yapıldığı gösterilerde İsrail ile ABD’nin Kudüs kararı bir kez daha lanetlendi.

Tekbir sesleriyle yankılanan meydanda konuşan Eğitim Bir - Sen Genel Başkan Yardımcısı Atilla Orçun, ABD’ye İsrail’i Washington’a götürmesi tavsiyesinde bulunarak, "Emperyalist oyunları Müslümanlar olarak bozacağız. Asla akıllarından çıkartmasınlar ki biz Müslümanlar olarak, ümmet coğrafyasında birliğimizi ve beraberliğimizi, dirliğimizi sağladığımız sürece asla ve asla başaramayacaklar. Buradan katil ABD’ye şu çağrıda bulunuyorum, İsrail’e yer mi arıyorsun, götür Washington’a, al yanına ve bu Ortadoğu’yu bu virüsten, bu zulümden kurtar. Samimiyse, insanlık için bir şey yapacaksan al koynuna besle ama bu virüsü ümmet coğrafyasının kalbinden çıkart. Biz diyoruz ki Kudüs Filistin’in başkentidir, Kudüs Müslümanların başkentidir" dedi.

Şanlıurfa’daki sivil toplum kuruluşları adına basın açıklamasını okuyan Ali Acar ise "Vatanlar, canları, malları gasp edilen Filistinliler İsrail zulmü altında yaşamlarını devam ettirmeye çalışıyorlar. Filistinliler kadınlarıyla ve çocuklarıyla son bir aydır dönüş yürüyüşü gerçekleştiriyorlar. İşgalci İsrail ise ateş açıp masum insanları, çocukları ve yaşanan olayları dünyaya aktarmak isteyen basın mensuplarını da şehit ediyor. Olayların başlangıcından bugüne kadar İsrail askerlerinin kurşunlarıyla ve müdahalesiyle 48 kişi şehit edildi, 8 binden fazla insan da yaralandı” ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının ardından sloganlar atan kalabalık daha sonra sessiz bir şekilde dağıldı.