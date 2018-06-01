İtalya merkezli firmanın yetkilileri ile Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkililerinin inceleme yaptığı camide uygulanacak yönetimlerin başarılı olması halinde 15 gün içerisinde tekrar açılacak.

Balıklıgöl platosu içerisinde yer alan 800 yıllık Döşeme Cami’nin zemininde, 11 yıl önce aşırı kirlilik nedeniyle suyun boşaltılarak temizlenmesinin ardından kayma meydana geldi. Kayma sonrası içerisine su sızan ibadethanenin tekrar faaliyete açıklaması için 3 yıldır sürdürülen çalışmalarda sona yaklaşıldı. İtalya merkezli firmanın yetkilileri ile Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkililerinin inceleme yaptığı camide, uygulanacak yönetimlerin başarılı olması halinde 15 gün içerisinde tekrar açılacak.

Sürdürülen çalışmaları yerinde inceledikten sonra bir açıklama yapan Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Palalı, İtalya merkezli firmanın sunduğu raporun olumlu olması halinde caminin 15 gün içerisinde faaliyete açılacağını aktardı. Palalı, “2015 yılında başladığımız ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılmakta olan Şanlıurfa Düşeme Cami yenileme çalışmalarında son aşamaya gelmiş bulunmaktayız. Şanlıurfa ilimizin göz bebeği yapısı olan caminin restorasyonu aradan uzun bir süre geçmesine rağmen santim, santim, basamak, basamak ilmek ilmek işlenerek devam etmektedir. Bugün de bize çözüm önerilerini sunmak üzere İtalya merkezli bir firma davet etmiş bulunmaktayız. Arkadaşlarımız özellikle cami yapısının ileriki nesillere aktarılması konusunda bizlere yardımcı olmak için buradalar. Bizlere çözüm önerilerini sunuyorlar. Cami yapısı tamamlanmış. İçeride bulunan iki tane su odasının statik açıdan güçlendirilerek aradaki bağlantının kesilmemesi amaçlandı ve bundan dolayı da bugün Vakıflar Genel Müdürlüğü çeşitli firmalara başvurarak bunlardan çözüm önerilerini istedi. Bugün de Şanlıurfa ilimizi ziyaret eden İtalya merkezli firmadan arkadaşlar bizlere çözüm önerilerini sunmak için geldiler” diye konuştu.

İtalya merkezli firma yetkilileri de cami içerisine sızan suyun taban kısmından Balıklıgöl’e akan kaynaktan kaynaklandığını belirterek soruna kalıcı çözüm için sunumlarını Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkililerine sunduklarını kabul edilmesi halinde çalışmaların kısa sürede başlatılacağını ifade etti.

Yapılan incelemelerin ardından firma yetkilileri bölgeden ayrıldı.