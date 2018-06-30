Balıklıgöl’e turist akını

Şanlıurfa’da hava sıcaklığı 45 dereceyi buluyor. Yerli halk serinlemek için Balıklıgöl platosuna giderek yeşil alan ve suyun serinliğinden faydalanırken yerli ve yabancı turistler ise gezmek için bölgeyi tercih ediyor. Sıcak havaya rağmen il dışından gelen turistler, Balıklıgöl platosunu geziyor. Balıklıgöl ve su kanallarını gezen turistler, tarihi mekanları gezmeyi de ihmal etmiyor. Hazreti İbrahim’in doğduğuna inanılan mağaranın yanı sıra tarihi camileri de gezen turistler, burada dua edip bol bol fotoğraf çektiriyor.

Çeşitli illerden Şanlıurfa’ya geldiklerini söyleyen turistler, Balıklıgöl’ü hiç görmemiş vatandaşları da bölgeye davet ediyor. Daha önce yaklaşık 850 bin turistin geldiği Şanlıurfa’yı bu yıl 1 milyonun üstünde turistin ziyaret etmesi bekleniyor.