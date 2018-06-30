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30 Haziran 2018 11:05

Balıklıgöl’e turist akını

Hava sıcaklığının yaklaşık 45 dereceyi bulduğu Şanlıurfa’da yerli ve yabancı turistler Balıklıgöl’e akın ediyor.

Balıklıgöl’e turist akını

30 Haziran 2018 11:05


Şanlıurfa’da hava sıcaklığı 45 dereceyi buluyor. Yerli halk serinlemek için Balıklıgöl platosuna giderek yeşil alan ve suyun serinliğinden faydalanırken yerli ve yabancı turistler ise gezmek için bölgeyi tercih ediyor. Sıcak havaya rağmen il dışından gelen turistler, Balıklıgöl platosunu geziyor. Balıklıgöl ve su kanallarını gezen turistler, tarihi mekanları gezmeyi de ihmal etmiyor. Hazreti İbrahim’in doğduğuna inanılan mağaranın yanı sıra tarihi camileri de gezen turistler, burada dua edip bol bol fotoğraf çektiriyor.


Çeşitli illerden Şanlıurfa’ya geldiklerini söyleyen turistler, Balıklıgöl’ü hiç görmemiş vatandaşları da bölgeye davet ediyor. Daha önce yaklaşık 850 bin turistin geldiği Şanlıurfa’yı bu yıl 1 milyonun üstünde turistin ziyaret etmesi bekleniyor.




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