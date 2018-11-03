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Balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa’da balkonda oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek yere düşen çocuk öldü.

Şanlıurfa'da balkonda oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek yere düşen çocuk öldü.


Edinilen bilgiye göre, olay, Haliliye ilçesine bağlı Sigorta mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, Zeynep Yılmaz (3), apartmanın 6. katındaki evlerinin balkonundan oyun oynadığı sırada dengesine kaybederek yere çakıldı. Ağır yaralanana Yılmaz, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yılmaz'ın cenazesi kaldırıldığı Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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