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23 Kasım 2017 20:32

Bangladeş Afet Yönetimi ve Yardım Bakanı Hüseyin Chowdhury Şanlıurfa’da

Bangladeş Afet Yönetimi ve Yardım Bakanı Mofazzal Hossain Chowdhury ve beraberindeki heyet, çeşitli inceleme ve temaslarda bulunmak üzere dün akşam Şanlıurfa’ya geldi.

Bangladeş Afet Yönetimi ve Yardım Bakanı Hüseyin Chowdhury Şanlıurfa’da

23 Kasım 2017 20:32


Şanlıurfa Havalimanında Vali Abdullah Erin tarafından karşılanan Bakan Chowdhury ve beraberindeki heyet, bugün Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Bangladeş Afet Yönetimi ve Yardım Bakanı Mofazzal Hossain Chowdhury ve beraberindeki heyet, Vali Abdullah Erin tarafından kabul edildi. Valilik makamında gerçekleşen görüşmede konuşan Vali Erin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bangladeş halkını ve ülkesini kardeş olarak gördüklerini belirtti. Bangladeş heyetinin, Türkiye’deki göç idaresi hakkında bilgi ve tecrübe paylaşımı için Şanlurfa’da bulunduğunu ifade eden Vali Erin, Suriye’de beş yıldan bu yana yaşanan karışıklık nedeniyle Türkiye’ye göç eden 3,5 milyon Suriyelinin bulunduğunu, bu sayının 550 bin kadarının Şanlıurfa’da yaşadığını söyledi.


Bakan Chowdhury ve beraberindeki heyete, Suriyeli göçmenlerin barındırılma şekli, Şanlıurfalıların Suriyelilere karşı tutumu ve Suriyeli göçmenlere yapılan yardımlar konusunda bilgiler veren Vali Erin, Suriye’deki durumun bir an önce düzelmesini ve buradaki göçmenlerin kendi vatanlarına kavuşmalarını ümit ettiklerini ifade etti.


Bakan Chowdhury, ziyaretlerinin amacının Türkiye’nin ve özelde Şanlıurfa’nın 500 binden fazla Suriyeli göçmene kapılarını açarak yardımcı olması konusundaki tecrübelerini paylaşmak olduğunu belirterek, Türkiye’nin göçmenlere yardım konusundaki başarılarının kendileri için örnek teşkil ettiğini söyledi. Kendi ülkelerinde de bir milyondan fazla göçmen bulunduğunu kaydeden Bakan Chowdhury, Türkiye Cumhuriyeti’nin Bangladeş’e yaptığı yardımlardan dolayı da teşekkür etti.


Valilikteki görüşmelerin ardından Bangladeş Afet Yönetimi ve Yardım Bakanı Mofazzal Hossain Chowdhury ve beraberindeki heyet Şanlıurfa’da Suriyeli göçmenlerin barındığı kampları ve AFAD yönetim merkezlerini ziyaret ederek yetkililerden bilgi alacak.




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