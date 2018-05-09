Başarılı öğrencilere Ankara’yı gezdi

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol’un talimatlarıyla ortaokul öğrencilerinin milli şair Mehmet Akif Ersoy’u tanımalarını, İstiklal Marşını da anlamalarını sağlamak amacıyla 67 ortaokuldaki bin 500 7’nci sınıf öğrencine İstiklal Marşımızı Anlamak adlı kitap dağıtıldı ve dağıtılan bu kitaptan 6 Nisan 2018 tarihinde sınav düzenlendi. Sınavda okul birincisi olan tüm öğrenciler için Ankara’daki Tacettin Dergahı ve tarihi mekanlar için gezi düzenlendi. Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, meclis üyeleri Emin Coşkun, Erdal Deniz, Mehmet Keskin ve Nusret Kaya, Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Vural ile başarılı öğrencilerin yer aldığı kafile, uçakla Ankara’ya gitti. Ankara’da rehberler eşliğinde düzenlenen tarih turunda ilk olarak, Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşını yazdığı Mehmet Akif Ersoy Kültür Evinin de içinde bulunduğu Taceddin Dergahı ziyaret edildi. Öğrenciler, Taceddin Dergahının tarihini öğrenip, Mehmet Akif Ersoy Kültür Evini gezdikten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk ve ikinci binasına geçildi. Rehber eşliğinde Türkiye Cumhuriyetinin ilk meclisi hakkında bilgiler edinen öğrenciler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mezarının bulunduğu Anıtkabir’e geçti. Anıtkabir’de bol bol fotoğraf çektiren öğrenciler, Beştepe’deki 15 Temmuz Şehitler Anıtını da gördükten sonra kente geri döndü. İlk defa uçağa bindiklerini ve Ankara’yı ilk defa gördüklerini ifade eden öğrenciler, Fevzi Demirkol’a kendilerine tanıdığı imkandan dolayı teşekkür ettiklerini ve tarihi yerinde öğrenmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.