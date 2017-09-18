Diğer
Kategoriler
18 Eylül 2017 13:31

Başbakan Binali Yıldırım Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti

Başbakan Binali Yıldırım Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti.

Başbakan Binali Yıldırım Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti

18 Eylül 2017 13:31


Yeni eğitim ve öğretim yılının startını vermek üzere Şanlıurfa’ya gelen Başbakan Binali Yıldırım, valiliği ziyaret etti. Vali Abdullah Erin tarafından kapıda karşılanan Başbakan Yıldırım, tören mangasını selamladıktan sonra şeref defterini imzaladı. Valilik bahçesine başbakanlık otobüsüyle giriş yapan Yıldırım, dışarıda kendisini bekleyen ve sevgi gösterilerinde bulunan kalabalığa da el sallayarak selam verdi. Ardından valilik makamına giren Başbakan Yıldırım’ın ziyaretinin basına kapalı olarak devam edeceği belirtildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    39°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
  • Cuma
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç