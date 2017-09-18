Başbakan Binali Yıldırım Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti.

Yeni eğitim ve öğretim yılının startını vermek üzere Şanlıurfa’ya gelen Başbakan Binali Yıldırım, valiliği ziyaret etti. Vali Abdullah Erin tarafından kapıda karşılanan Başbakan Yıldırım, tören mangasını selamladıktan sonra şeref defterini imzaladı. Valilik bahçesine başbakanlık otobüsüyle giriş yapan Yıldırım, dışarıda kendisini bekleyen ve sevgi gösterilerinde bulunan kalabalığa da el sallayarak selam verdi. Ardından valilik makamına giren Başbakan Yıldırım’ın ziyaretinin basına kapalı olarak devam edeceği belirtildi.