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18 Eylül 2017 10:20

Başbakan Binali Yıldırım Şanlıurfa’da

Başbakan Binali Yıldırım yeni eğitim ve öğretim yılının startını vermez üzere Şanlıurfa’ya geldi.

Başbakan Binali Yıldırım Şanlıurfa’da

18 Eylül 2017 10:20


Başbakan Binali Yıldırım 2017 - 2018 Eğitim ve Öğretim yılının startını vermek üzere Şanlıurfa’ya geldi. Uçakla Gap Havalimanı!na gelen Başbakan Yıldırım’ı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, milletvekilleri ile belediye başkanları, kuru müdürleri ve vatandaşlar karşıladı. Karayoluyla şehir merkezine geçecek olan Başbakan Binali Yıldırım, Hacı Abdurrahman Özdemir Ortaokulu’nda 2017 - 2018 Eğitim ve Öğretim yılının açılışını yapacak.




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