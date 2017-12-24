Bir ay içerisinde yönetmelik yapılacak ve arkasından bu uygulama yürürlüğe girecektir” dedi.

Siverek İlçe Kapalı Salonunda gerçekleştirilen kongreye, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa Milletvekili M. Kasım Gülpınar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Ak Parti Şanlıurfa İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz ile partililer katıldı.

Kongrede, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ önemli açıklamalarda bulundu.

Başbakan yardımcısı Bozdağ yaptığı açıklamada; bizim partimizde kavgayla, dövüşle, tekmeyle, tokatla hakaretle küfürle yol alma mümkün değildir, çünkü liderimiz cumhurbaşkanımızın ifadesiyle siyasetin imanı ahlaktır diyor ve o imandan esas alarak güç alarak yolumuza devam ettik. Bundan sonra da yolumuza devam edeceğiz” dedi.

“Türkiye’nin kapatılamayan bir ana muhalefet açığı var”

Muhalefete yüklenen Bozdağ, Türkiye’nin kapatılamayan bir ana muhalefet açığı olduğunu vurgulayarak, “Bizim elimizde olsa biz o açığı da kapatırız ama maalesef bu bizim icraatımız olacak bitecek iş değildir. Cumhuriyet Halk Partisi 15 yıldır ana muhalefet görevi yapıyor, ama hiçbir derde deva olacak çözümü bugüne kadar getirip milletin önüne koymadı. Üretmeyen bir ana muhalefetimiz var, proje değiştirmeyen bir ana muhalefetimiz var, hakaretle küfürle iftirayla yol almak isteyen Türkiye’nin bir ana muhalefet var. Her seçim öncesi farklı ittifakların peşine düşen AK Parti gitsin de ne olursa olsun diyen bir ana muhalefetimiz var. Projeyle fikirle yarış yapamayan bir ana muhalefetimiz var.

Türkiye’nin böylesine bir ana muhalefeti daha fazla taşıması Türkiye’ye büyük zarar vermektedir, baktığınızda salı günleri grupta yapılan konuşmalar dışında ortaya konan bir şey yok ama bu konuşmalarda bazı gazetelerin manşetlerinden bazı televizyonların haberlerini köpürtmekten başka anlam taşımıyor.

Ben buradan bazı basın yayın organlarına sesleniyorum, onlara da diyorum ki ; bakın ben sizin yerinizde olsam Cumhuriyet halk Partisine telif haklarını tahsil maksadıyla alacak davası açarım. Sizin ürettiğiniz fikirleri sizin Ak parti aleyhine geliştirdiğiniz düşünceleri alıp partisinin fikri olarak kullanıyorlar, eğer belli gazeteler belli televizyonlar olmasın Cumhuriyet halk Partisi söyleyecek laf dahi üretemez böylesi büyük bir aziyetin içerisinde Türkiye’nin ana muhalefeti. Maalesef umudunu sandığa bağlanmamış bu ana muhalefet geleceğe dair iktidar olma umudu yok . Tek umudu kriz olsun, kaos olsun, kargaşa olsun millet Ak partiden cumhurbaşkanımızdan iktidardan soğusun ve bize gelsin.

Tek umudu ekonomi çöksün ekonomiden dolayı herkes kaybetsin ondan sonra insanlar bize dönsün tek umudu sokaklar hareketlensin terör ve şiddet artsın ve bu nedenle vatandaş iktidara faturayı kesin bize gelsin umudunu krize kaosa kargaşaya Türkiye’nin aleyhine içerde ve dışarıda olan gelişmelere bağlanmış bir ana muhalefetimiz var.

Böyle bir muhalefet felaketten iktidar çıkarmak isteyen bir muhalefetin Türkiye’ye kazandıracağı hiç ama hiçbir şey yoktur bundan sonrada olmayacaktır gerçi kafaları fazla almıyor.

2002’de ders verdiniz anlamadılar, 2004’te ders verdiniz anlamadılar, 2007’de, 2009’da, 2011’de, 2014 ve 2015’te ders verdiniz anlamadılar belli ki kafa kalın.

Onun için millet öğretmense üzülmeyecek bunların kapasitesi zayıf diye ders tekrarını bir daha bir daha yapacağız” dedi.

“450 bin taşeron işçiye sürekli kadro getirdik”

Bugün yayınlanan KHK ile taşeron uygulamasına son verdiklerini kaydeden Bozdağ, “Taşeron meselesini bugünden geçerli olmak üzere tamamen ortadan kaldırdık, taşeron uygulamasına son verdik hayırlı olsun uğurlu olsun” dedi.

450 bin taşeronda çalışan işçinin sürekli kadroya geçtiğini ifade eden Bozdağ, “Ayrıca Belediyelerde Özel İdare’de çalışanlar da Belediye ve Özel İdare’nin kuracağı iktisadi teşekküller ve kendi bünyesindeki şirketler üzerinde çalıştırılacak ve orada da taşeron uygulaması bundan sonra olmayacak.

Emek verenler ter dökenler emeklerinin karşılığını emeklerine saygı olarak ve bunlara kendilerine uygun özlük hakları sağlanarak daha iyi elde etme imkânı bulacaklardır. Elbette bunun bir geçiş süreci vardır bu geçiş süreci tamamlandığında her şey daha iyi olacaktır” diye konuştu.

“4C uygulamasını kaldırıp 4B ile bir yaptık”

“4C uygulamasını da tamamen ortadan kaldırıldık” diyen Bozdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ne kadar 4C’li varsa onların tamamını 4B kadrosuna aldık ve onların durumunu da daha iyi bir noktaya taşıyacağız. Geçici ve mevsimlik İşçiler onlarla ilgili de çalışma sürelerini 5 aydan 9 aya kadar uzatma konusunda maliye Bakanlığı’na yetki verdik yani onların durumu da bundan sonra daha iyi hale gelecektir. Buradan bir hususun altını özellikle çizmekte fayda görüyorum sınav kondu ama bu sınav bilmenizi isteriz ki bu sınav eleme sınavı değil bu işin yapılması için sadece uygulanacak olan prosedürdür. Çalışan insanları sınav yoluyla elemek maksadıyla getirilmiş bir şey değildir ve bu sınav uygulanarak insanların elemesi yapılmayacak sadece bu sınavda sürekli kadroya geçişinin temini yapılacaktır bununda özellikle bilinmesini istiyoruz çünkü bazı çevreler şimdiden bunu istismar etmeye kalkıyorlar biz sürekli kadroya alıyoruz zaten çalıştıkları işler var o çalıştığı işi yıllarca yapmış bir insana neyini soracağız usul belli biz bu usulün gereğini yerine getiriyor ve kadroya bunları geçirmek için bir unsur kuralı olarak getirdik.

Eleme maksadıyla getirilmiş bir kural değildir bunun bir bütün milletimizin taşeron olarak çalışanların ve ailelerinin özellikle ama özellikle bilmesini istiyoruz son derece önemli şimdiden milletimize taşeron olarak çalışan bütün kardeşlerimize ve ailelerine hayırlı uğurlu olsun.”

“Darbeye teşebbüs edenler tek tip kıyafet giyerek duruşmalara katılacak”

Terör örgütü üyeliğinden tutuklu ve hükümlü olanların duruşmalara giderken bir kıyafet giymesini öngören değişikliğe de değinen Bozdağ, “Burada darbe teşebbüsünde bulunanların badem kurusu renkte bir tulum giymeleri öngörüyor, çocuklar ve hamile kadınlar bunun kapsamı dışında bırakıyor, kadın tutuklu ve diğer kadın tutuklu ve hükümlülerin ise kıyafetinin nasıl olacağına ilişkin düzenlemeyi Adalet Bakanlığı çıkaracak, yönetmelik belirleyecektir tabi onlarında kadınların giysisine uygun bir kıyafet şekli belirlenecektir” dedi.

Bozdağ, “Şimdi bunu da farklı bir yere çekme gayreti içerisinde onlarla var. Milletimizin bizden talebiyle bu sokaklarda her yerde terör yapacaksınız masum insanları öldüreceksiniz darbe yapacaksınız ve siz kendinizi kahraman göreceksiniz böyle bir şey olmaz milletimizin bu konudaki duyarlılığı bu konudaki hassasiyeti dikkate alındı demokrasiye inanan bir iktidar olarak milletimizin bu talebine kulak verdik ve bu talebi hayata geçirdik. Bir ay içerisinde yönetmelik yapılacak ve arkasından bu uygulama yürürlüğe girecektir. Şimdiden bu uygulamayı çok eleştirenler var bundan sonra da eleştireceklerdir.

Biz onu görüyoruz onu biliyoruz bu eleştirileri özel olarak bu adımı attık milletimizin dediğini dikkate alarak biz bu uygulamayı yaptık” şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardından Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa’ya hareket etti.