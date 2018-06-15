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15 Haziran 2018 14:47

Başbakan Yıldırım: “Kürt kardeşlerimizin sorunu bölücü terör örgütüdür”

Başbakan Binali Yıldırım, Hakkari’de PKK’nın hain saldırısında şehit düşen Topçu Onbaşı Abdülselam Halat’ın cenazesine katıldı.

Başbakan Yıldırım: “Kürt kardeşlerimizin sorunu bölücü terör örgütüdür”

15 Haziran 2018 14:47

Yıldırım, “Kürt kardeşlerimizin sorunu bölücü terör örgütüdür” dedi.


Şanlıurfa Şehitlik Mezarlığı’nda bulunan Yeni Aile Mezarlığı Camisi’nde, Hakkari’nin Çukurca ilçesinde PKK’nın hain saldırısında şehit düşen Şanlıurfalı Topçu Onbaşı Abdülselam Halat için cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Başbakan Binali Yıldırım, Mili Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve Şanlıurfa milletvekilleri ile şehit yakını ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Başbakan Yıldırım ve beraberindekiler, ilk olarak bir çocuğun cenaze namazına, ardından da Şehit Topçu Onbaşı Abdülselam Halat’ın cenaze namazına katıldı. İl Müftüsü İhsan Açık tarafından kıldırılan namaz sonrası şehit yakını ve yüzlerce vatandaş şehit Halat için dua okudu, teröre lanet etti. Şehidin anne ve babası gözyaşlarına boğuldu.


Başbakan Binali Yıldırım burada yaptığı konuşmada, “Abdulselam kardeşimizi ömrünün baharında alçakça şehit ettiler. Onun görevi diğer arkadaşları gibi bu milletin güvenliğini sağlamak. Tek derdi vardı bu ülkede herkes kardeş olsun. Birlik olsun, beraberlik içinde yaşasın. Bu mübarek günlerde bizi yasa boğan alçaklara dünyayı dar etmek bizim boynumuzun borcudur. Kürt kardeşlerimizin sorunu bölücü terör örgütüdür” diye konuştu.




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