Başbakan Yıldırım Şanlıurfa’da STK’larla toplantı yaptı

Şanlıurfa programları kapsamında il genelindeki sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle öğle yemeğinde bir araya gelen Başbakan Yıldırım, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi tarafından (IKBY) 25 Eylülde yapılması planlanan bağımsızlık referandumuna bir kez daha sert tepki gösterdi. Başbakan Binali Yıldırım, öğle yemeğinde Şanlıurfa’daki sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir otelde bir araya geldi.

Şanlıurfa’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek konuşmasına başlayan Başbakan Binali Yıldırım, “Bu gün Şanlıurfa’nın her biri birbirinden mümtaz isimleriyle birlikte olmaktan bahtiyarlık duyuyorum. Şanlıurfa 3 semavi dinin babası kabul edilen Hz. İbrahim’in yani peygamberlerin şehridir. Şanlıurfa destansı mücadelesi ve kahramanlıkları tüm milletimiz tarafından kabul edilmiş ve Şanlı Urfa unvanı verilmiş istiklal şehridir. Şanlıurfalılar yakın zamanda, bir yıldan önce bir kez daha ortaya koydu. 15 temmuz işgal gecesi tüm Şanlıurfa sokağa çıktı. Bayrağa, ezana, salalara, milli iradeye, şehitlere sahip çıktınız. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sokağa çıktınız. Büyük bir felaket önlendi. Şanlıurfa FETÖ terör örgütüne dünyayı o gece dar etti. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. 15 temmuz bir şey gösterdi. Türkiye terörden bıkmıştır, yeni bir sayfa açma zamanı gelmiştir. Millete kulak vererek tam ve sivil bir anayasayı yaptık” dedi.

Bir koluna Fetöcüleri, bir koluna bölücüleri almakla sokakları arşınlamakla bu ülkeye hiçbir faydan olmaz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’yi AB’ye şikayet ettiğini belirten Başbakan Yıldırım, “16 nisan halk oylamasına Türkiye büyük bir destek verdi ama Şanlıurfa daha büyük bir destek verdi. Bunun için sizlere teşekkür ediyorum. Şanlıurfa türküsünde ne diyor, Benim bu derdime bulunmaz derman diyor. İşte Şanlıurfalılar milletin derdine derman oldunuz. Kendini milletten üstün gören hainlere cevabı verdiniz. Geleceğe şimdi umutla bakıyoruz. Anayasa değişikliğinde 80 milyonu kucaklayan bir anlayışla yolumuza devam edeceğiz. Laz, Kürt, Arap diye bakmayacağız. Hepimiz 80 milyon olarak birlikte yaşayacağız. Hedef muhasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak. Cumhuriyetimizin 100 yıl dönümünde dünyada parmakla gösterileceğiz. Ama muhalefette aynı hassasiyet yok. İlk yarıda yüzde 5 büyüme var, herkesin gurur duyması lazım. Çin’den Hindistan’dan sonra en büyük büyümeyi sağlamışız. Hiçbir yerde böyle bir büyüme yok ama muhalefet büyüme rakamları inandırıcı değil diyor. Allah ıslah etsin. Bu gün AB ülkelerinin yayın organları bile tüm küresel baskılara rağmen, savaşlara rağmen Türkiye’nin başarısını destan gibi anlatıyor. Neden AB diyorum, çünkü Kılıçdaroğlu onlara beyanat veriyor, oradaki gazetelere diyor ki Türkiye’ye gitmeyin, can güvenliği yok. Sen ne dersen de dün basketbol maçına Slovenya’dan Sırbistan’dan 20 bin seyirci geldi. Ülkemizi kötülemekle, yabancılara şikayet etmekle ülkeye hizmet olmaz, vatanseverlik olmaz. Ana muhalefet demek iktidar alternatifi demek. İyi yapmadıklarımızı söyle. Sorunları nasıl çözeceğini söyle. Boş işlerle uğraşmaya gerek yok. Bir koluna Fetöcüleri, bir koluna bölücüleri almakla sokakları arşınlamakla bu ülkeye hiçbir faydan olmaz. Yürüyünce milletle beraber yürünür. Yürü millet de seninle yürüsün. 15 temmuz bunun en açık örneğidir. Erdoğan yürüyelim dedi. Yürüdük mü, alçaklara dersini verdik mi” ifadelerine yer verdi.

"Eğitim yılını şehit öğretmenin görev yaptığı Şanlıurfa’da açmak istedik"

Yeni eğitim ve öğretim yılı açılışı için Şanlıurfa’yı seçmelerinin nedenleri olduğunu dile getiren Başbakan Binali Yıldırım, “Bu gün Urfada’yız, ders yılı başlangıcı yaptık. Neden burayı seçtik. Urfa yaş ortalaması en düşük olan ilimiz, Urfa gelecek demek. Geçen yıl burada bir öğretmeniz vardı, memleketine giderken alçak teröristler tarafından şehit edildi. Dedik ki Urfa’ya gidelim. Onun adının yaşadığı bu mübarek şehirde bu açılışı yapalım. Necmettin Yılmaz ruhun rahat olsun, o teröristler yok edildi, etkisiz hale getirildi. Sivillere silah doğrultan, güvenlik güçlerinse silah doğrultan her teröristi etkisiz hale getirene kadar mücadele devam edecektir. Mücadele ülkenin beka mücadelesidir, birliği korumak için verilen büyük bir mücadeledir. Urfa bölücülüğe fırsat vermedi” dedi.

Uyarıların karşılığı görülmezse gerekeni yapmaktan zerre kadar çekinmeyiz

Türkiye’nin güneyinde kimse oldu bittilerle iş çevirmeye kalkmasın diyen Başbakan Yıldırım,”Ceylanpınar sınır kapımız Şanlıurfa’nın içinde yer alıyor. Sınırın öbür tarafında neler oluyor takip ediyorsunuz. Dünyanın sırt çevirdiği insanlık ayıbı orada yaşanıyor. Mağdur, mazlumların tek sığınağı Türkiye’dir. Gerek Suriye’de, gerek Irak’ta bir takım hayaller peşinde olanlar, orada yapay devlet kurmaya çalışanlar, şunu iyi bilsinler, ulusal güvenliğimizi tehdit edecek, içeride dışarıda gerekli karşılığı anında verilecektir. Kimse Güneyimizde oldu bittilerle iş çevirmeye kalkmasın. Türkiye bu konuda kararlıdır, uyarılar yapılmıştır, eğer bunun karşılığı görülmezse tabiki gerekli tedbirler almaktan zerre kadar çekinmeyiz” ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa’da yapılan bazı hizmetlere de değinen Başbakan Yıldırım, “Urfa inancın merkezidir. İnşallah bölgemizde yaşanan çalkantılar son bulacak ve 2 milyona yakın vatandaşa yeni hizmetlerimiz devam edecektir. 15 yıldır Türkiye’nin her tarafı, bunların arasında Şanlıurfa’da var, hizmet getirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Şanlıurfa’ya 15 yılda 12 bin derslik yaptık. Tutarı 2 milyar 430 milyon. Yetmez 2019 kadar inşallah tekli öğretime geçecek şekilde eksik olan okulları da tamamlayacağız. Şanlıurfa’da sadece okul öncesi eğitimde biraz gerideyiz. Çalışmalarımızı bu yönde de arttıracağız. Bir de kızların okula gelmesi için gerekli tedbirleri alacağız. Şanlıurfa’da 12 devlet hastanesi açtık. 36 adet gençlik merkezi yaptık. En önemli ihtiyacı tarım, tarımsal kalkınma. Önceki bakanımız Faruk Çelik’in bu ülkeye güzel hizmetleri oldu. Tarımı yine bir Urfalıya emanet ettik. Belediye Başkanı olarak güzel hizmetleri olan Ahmet Eşref Fakıbaba’ya teslim ettik. İnşallah bayrağı daha da yukarıya taşıyacak, memlekete güzel hizmetler yapacak. Gap projesi bu bölgenin kurtuluşu olarak görülüyor. Bugüne kadar 300 bin hektar araziyi suyla buluşturduk. Geriye 300 bin kalıyor onu da çözeceğiz. Sulama çözülmezse elektrik çözülmez. Kuyulardan çıkan su nedeniyle çok büyük elektrik tüketiliyor. Kayıt dışı da eklenirse sorun daha da büyüyor. Mutlaka cazibeyle sulamak gerekiyor. İnşallah ilerde bütün dikkatimizi bu alana vereceğiz” şeklinde konuştu.