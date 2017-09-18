Başbakan Yıldırım TEOG sınavının kaldırılmasıyla ilgili açıklama yaptı

TEOG’un zamanla yarışa dönüştüğüne dikkat çeken Yıldırım, “TEOG uykularınızı kaçırdı değil mi, biz sizin uykularınızın kaçmasına razı olur muyuz? Sizi stresten kurtaracak, rahat rahat istediğiniz okula gidecek şekilde, gereken çalışmaları, düzenlemeleri yapacağız, hangi tarafa ilginiz varsa, buyurun gidin” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu ile birlikte Şanlıurfa Hacı Abdurrah Özdemir Ortaokulu’nda gerçekleştirilen 2017-2018 eğitim - öğretim yılı açılış törenine katıldı. Törende konuşan Başbakan Yıldırım, tören alanındaki öğrenciler ve velilerine TEOG sınavının kalkmasını isteyip, istemediğini sordu. “TEOG kalksın mı, kalsın mı” diye soran Başbakan Yıldırım, öğrenci ve velilerin hep bir ağızdan “kalksın” cevabı üzerine ise “Şimdi sevgili vatandaşlarımız, TEOG yani temel öğretimden orta öğretime geçiş. Açılımı bu. Yani siz 8 sene okuduğunuz, sonraki sene hangi okula gideceksiniz. İşte TEOG denen şey, buna yardımcı olacak. Aslında TEOG bir giriş sınavı değil” dedi.

"Zaman içerisinde bu TEOG bir yarışa döndü"

TEOG sınavının zamanla üniversite imtihanı gibi bir yarışa dönüştüğünü belirten Yıldırım, “Zaman içerisinde bu TEOG bir yarışa döndü. Üniversite imtihanına döndü, stresinizi arttırdı. Uykularınızı kaçırdı değil mi. Biz sizin uykularınızın kaçmasına razı olur muyuz? Sizi stresten kurtaracak, rahat rahat istediğiniz okula gidecek şekilde, gereken çalışmaları, düzenlemeleri yapacağız. hangi tarafa ilginiz varsa, buyurun gidin. Herkes istediği yere gidecek. Bunun için ortaokulda, yönlendirileceksiniz. Kim yönlendirecek okul ve öğretmenleriniz yönlendirecek, anneleriniz ve babalarınız yönlendirecek. Mesele bu. Sistem değişikliği diye bir şey yok. Bunlara itibar etmeyin. Amacımız yavrularımızın ortaokuldan sonra gönül rızası ve rahatlığıyla istedikleri kabiliyetlerinin en uygun olduğu lise kısmına devam etmeleri. İstenmeyen aş ya karın ağrıtır ya baş. Onun için istediğiniz yere gideceksiniz” ifadelerini kullandı.

Müfredat eleştirilerine cevap

Başbakan Yıldırım, öğrenci velilerine seslenerek, müfredat değişikliği ile ilgili eleştirilere kulak asılmamasını istedi. Eleştirilere de cevap veren Yıldırım, “Anaokulundan ilkokula, ortadan lise ve üniversiteye kadar, eğitimin bütün aşamalarında fırsat eşitliğini sağlayacak bilimsel temele dayalı, eğitim sistemi oluşturmanın gayreti içerisindeyiz. Eğitimde değişiklik oluyor. Tabi ki değişecek. Çünkü dünya değişiyor. Yeni yeni teknolojiler yeni bilgiler, internetle bilişimle artık ayağımıza geliyor, önümüze geliyor. Değişimi okumak, değişime göre kendimizi de gözden geçirmek zorundayız. Bir yandan okulların, dersliklerin fiziki ihtiyaçlarını gidermek, diğer yandan da eğitimin içeriğini muhtevasını geliştirmek mecburiyetindeyiz. Bir yıldır Milli Eğitim Bakanlığımız çalıştı, tüm uzmanlar, velilerle görüştü. Uzmanlar aylardır çalıştı. Müfredat son şeklini aldı. Hayatın ihtiyaçlarına cevap veren, hayatta karşılığı olan bilgilerle yeniden oluşturuldu. Bu müfredat uluslararası eğitim standartları esas alınarak yapıldı. Müfredat değişimi, öğrencilerin temel insanı değerler, sevgi saygı adalet gibi önemli kavramların öğrenilmesi, beşeri ve sosyal ihtiyaçların karşılanması gibi kavramlar da göz önüne alınarak yapıldı” dedi.

Yeni müfredatta İngilizce eğitimi

Başbakan Yıldırım, yıllarca yabancı dil eğitimi olmasına rağmen yabancı dil öğretemeyen müfredatın yerine pratik olarak yabancı dili öğreten yeni bir müfredatın başlayacağını vurguladı. Yıldırım, “Yeni müfredatta yabancı dil eğitimi de yeniden ele alındı. Yıllarca gramer kurallarını öğrenen bir türlü yabancı dili öğrenemeyen bir yabancı dil öğretim sistemi vardı. Bu müfredatta bu sistem terk ediliyor. Dil öğretme başarısını gösteren ülkelerin uyguladığı yöntemi hayata geçiriyoruz” şeklinde konuştu.

Birinci beşinci ve dokuzuncu sınıflarda başlıyor

Yıldırım, “2017-2018 öğretim yılında bir, beş ve dokuzuncu sınıftaki öğrenciler, yeniden yazılmış, gözden geçirilmiş müfredat ile işe başlayacaksınız hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı

“Çağ dışı tartışmalar dışında bir fikri yok”

Başbakan Yıldırım, ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni müfredata karşı çıkmasına da tepki göstererek, “Bazıları müfredatı eleştiriyor. Türkiye’yi muasır medeniyetlerin ötesine taşımak için değiştiriyoruz. Ana muhalefet her zaman olduğu gibi her şeye karşı. Çağ dışı tartışmalar dışında bir fikri yok. Değerli ana balar, velilerden benim istirhamım, yeni müfredatın kapağını açıp, bir satır okumamış, şu da yokmuş, bu da yokmuş gibi dedikodu edenlere itibar etmeyin. Yavrularımızın küresel gelişmeleri, dünyadaki gelişmeleri yakından takip edecekleri, konuları da müfredatta yer veriyoruz. Okullar sadece sizin bilgi edindiğiniz mekanlar değil, aynı zamanda özgür düşünmeyi, sorgulamayı, eleştiri kültürünün de öğrenildiği mekanlardır. Çocuklarımızın bilgi ve beceri, sahip olduğu yetenekleri kullanma, geliştirmeye dönük uygulamalar yeni müfredatta daha fazla yer aldı. Tarih, kültür ve inanç değerlerimizi, müspet ilimleri, en güzel, en doğru şekilde kazandırmanın yolunu bu müfredatta göreceksiniz” diye konuştu.

Öğrenciler için zihin açıklığı diledi

Başbakan Binali Yıldırım, okula başlayan tüm öğrencilere zihin açıklığı temennisinde bulunarak, “Allah, Hacı Abdurrahman Özdemir Ortaokulunda okuyan öğrencilerimize, Türkiye’nin dört bir yanında bugün okula başlayan 17 milyondan fazla öğrencilerimize zihin açıklığı versin. Allah muvaffak eylesin. Bugün okulların açılışı vesilesiyle Şanlıurfa’da, sizlerle beraber olmaktan bu okulun ilk günü heyecanını yaşamaktan çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu güzel günde peygamberler şehri, Hazreti İbrahim’in şehri Şanlıurfa’da olmak, eğitim ve öğretim yılını Şanlıurfa’da yapmak bir başka güzel, bir başka heyecan verici. Biliyorsunuz dünyanın ilk üniversitesi burada, Harran’da kuruldu. Harran ismi, Hazreti İbrahim’in kardeşinin ismi. Böyle güzel bir geçmişi olan şehirde olmak, siz cıvıl cıvıl, gözleri ışık gibi parlayan yavrularımızla birlikte olmak bizim için dünya saadetidir” dedi.

Şehit öğretmenleri unutmadı

Şehit öğretmenleri de hatırlatan Yıldırım, şehit öğretmenlerin isimlerinin okullarda yaşatıldığını ifade etti. Birlik ve beraberlik çağrısında da bulunan Yıldırım, ikinci sınıf vatandaş olmayacağını belirterek, “Türkiye olarak 780 bin kilometre kare vatan toprağının her köşesinde 80 milyon kardeş olarak millet olarak birlikte yaşıyoruz. Bizim için ikinci sınıf vatandaş yok. Bütün vatandaşlarımız başımızın tacıdır, gönlümüzün ilacıdır. Türkiye için çok yatırım yaptık. Yollar yaptık, köprüler, tüneller, havaalanları, barajlar hastaneler yaptık. Vatandaşımızın ihtiyacı olan her şeyi yaptık. Biliyoruz ki taşa toprağa yapılan yatırımın ömrü sınırlı. 40 sene, 50 sene bilemedin yüz sene ama insana, size yatırım yapmanın ömrü nesilden nesle devam ediyor. Onun için insana yatırıma kesintisiz devam edeceğiz” dedi

1 milyondan fazla öğretmen, 17 milyondan fazla öğrenci var

Yıldırım, bugün 1 milyon 20 bin öğretmenin yurdun her köşesinde fedakarca vatanseverlik anlayışı ile bayrak sevgisiyle, Türkiye sevdasıyla görev yaptığını belirterek, “17 milyondan fazla öğrencimiz için bugün ders zili çaldı. Allah zihin açıklığı versin. Başarılarınızı daim eylesin. Hükümet olarak, ülkemizin eğitim konusundaki eksikliklerin tamamlanması için eğitimin daha iyi seviyeye ulaşması için gereken her türlü tedbiri alıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Terör örgütleri tarafından istismar edilen farklı dil ve lehçede eğitimin de önünü açtıklarını hatırlatan Yıldırım, şöyle devam etti:

“Farklı dil ve lehçelerde eğitimin önünü açtık. Engellerin önünü açtık. Terör örgütlerin istismarı olan bu silahlarını da ellerinden aldık. Örgün ve yaygın eğitim hizmetlerini vermek için bunları yaptık.”

"Maarif Vakfı, FETÖ okullarını almak için kuruldu"

Yıldırım, yurt dışındaki Maarif Vakfı’nın FETÖ okullarının alınması için kurulduğunu söyleyerek, “15 Temmuz alçak darbesinin örgütün elindeki okulların almak için Maarif Vakfı’nı kurduk. Yurt dışında bu vakıf, o okulları alıyor. O okullar, bulunduğu ülkede, bizim ülkemizin değerlerine uygun eğitimi sürdürüyor” diye konuştu.

Eğitime kaynak 15 yılda 10 kattan fazla arttı

Yıldırım, AK Parti iktidarları ile eğitime ayrılan bütçenin 15 yılda 10 kattan fazla arttırıldığını kaydederek, “Eğitime olan kaynağı hep arttırdık. 2002 yılında 11 milyar bütçe ayırmıştık, bugün tam 122 milyar eğitime bütçe ayırıyoruz. Bütçenin 5’te biri eğitime gidiyor. 270 bin yeni derslik yaptık” ifadelerini kullandı.

Şanlıurfalılara okullaşma çağrısı

Yıldırım, Şanlıurfa’nın okullaşma oranının Türkiye ortalamasının altında olduğunu söyleyerek, özellikle ilkokul çağındaki kız ve erkek çocukların ayrım yapmadan okula gönderilmesi için çağrıda bulundu.

Yıldırım, “Okullaşma oranı arttı ama Urfa’da ilkokul seviyesinde biraz düşük. Türkiye ortalamasının altında. Urfalılara seslenmek istiyorum. Yavrularımızı, kızlarımızı ve erkeklerimizi, hiçbir ayrım gözetmeden mutlaka okula gönderelim. Onlar bizim geleceğimiz. Onların eğitilmesi, iyi bir şekilde geleceğe hazırlanması, bizim en büyük varlığımızdır. Onun için okulu ihmal etmeyelim. Bu yaşta size yapacakları katkı hiç önemli değil. İyi şekilde eğitim alırlarsa, hem Urfa’ya, hem ailelerine hem de ülkelerine çok değer katacaklardır. Kız çocukları başta olmak üzere anne ve babaların gayret göstermelerini, herhangi bir gevşeklik yapamamalarını önemle rica ediyorum” dedi.

Yıldırım, konuşmasının sonunda tüm öğretmen ve öğrencilere başarı diledi.

Yıldırım, beraberindeki bakan ve öğrencilerle birlikte, “Ya Allah, bismillah” diyerek ilk ders zilini çaldı.