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18 Eylül 2017 20:01

Başbakan Yıldırım’dan 15 Temmuz şehidinin ailesine ziyaret

Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki Orhanlı gişelerinde şehit olan Mustafa Direkli’nin Şanlıurfa’daki ailesini ziyaret etti.

Başbakan Yıldırım’dan 15 Temmuz şehidinin ailesine ziyaret

18 Eylül 2017 20:01


Başbakan Binali Yıldırım, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimine direnirken şehit olan Mustafa Direkli’nin Şanlıurfa’daki ailesini ziyaret etti. Karaköprü ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi’nde yaşayan aileyi ziyaret eden Başbakan Yıldırım’ı baba Nihat Direkli kapıda karşılarken, evin önünde toplanan kalabalık sevgi gösterisinde bulundu. Aile ile evde bir süre görüşen Başbakan Yıldırım, şehit Mustafa Direkli için dua ederek, aileye bir kez daha başsağlığı diledi. Başbakan Yıldırım, çıkışta kendisini bekleyen vatandaşlarla da sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi. Başbakan Yıldırım’a ziyaretinde Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Vali Abdullah Erin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi de eşlik etti.


İstanbul’da özel bir üniversitede iç mimarlık bölümünde okuyan 20 yaşındaki Mustafa Direkli, 15 Temmuz gecesi Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki Orhanlı gişelerinde hain darbeciler tarafından şehit edilmişti.




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